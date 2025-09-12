এশিয়া কাপ
প্রত্যাশিত বিক্রি নেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই ক্রীড়ামোদীদের উৎসব। এই ম্যাচের টিকিটের চাহিদা যেমন তুঙ্গে থাকে, তেমনি টিভির পর্দার সামনেও থাকে সাধারণ দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়।
আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। তবে এবারের লড়াই নিয়ে যেন দর্শকদের উন্মাদনা কিছুটা কম। সেটি অনুমান করা যায় টিকিট বিক্রির পরিসংখ্যান দেখে।
বিক্রি শুরুর দশ দিনেরও বেশি সময় কেটে গেলেও এখনো সম্পূর্ণ বিক্রি হয়নি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্তও অনেক টিকিট অবিক্রীত রয়ে গেছে। যদিও আশা করা হচ্ছিলো, চরম উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচের টিকিট দ্রুতই বিক্রি হয়ে যাবে।
আয়োজকদের মনে এমন প্রত্যাশা জমেছে গেল ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়া আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিজ্ঞতা থেকে। সে সময় একই ভেন্যুতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সব টিকিট চার মিনিটেরও কম সময়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। অথচ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুবাই স্টেডিয়ামের প্রায় ৫০ শতাংশ গ্যালারির টিকিট অবিক্রীত রয়ে গেছে।
মূলত চওড়া দামের কারণেই টিকিট কেনায় অনীহা দর্শকদের। অবিক্রীত টিকিটগুলো ভিআইপি গ্যালারির। যেগুলোর দাম সর্বনিম্ন ৯৯ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২ হাজার টাকা)। আর প্রিমিয়াম আসনের দাম প্রায় ৪,৫৩৪ মার্কিন ডলার (প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা)।
গেল ২৯ আগস্ট থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয় অফিসিয়াল পার্টনার প্ল্যাটিনামলিস্টের মাধ্যমে। এশিয়া কাপে গ্রুপ-পর্বের ম্যাচের বেস প্রাইস ধরা হয়েছিল ১৩ মার্কিন ডলার। সেই কম দামের গ্যালারিগুলো দ্রুত বিক্রি হয়ে গেলেও উচ্চমূল্যের সিট এখনো অবিক্রীত থেকে গেছে। প্রায় ১৪,০০০ দিরহামে সাতটি ম্যাচের একটি বিশেষ প্যাকেজও অফার করা হয়েছিল, যার মধ্যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচও ছিল।
ভারত গণমাধ্যমে ইন্ডিয়া টুডে-র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) এক কর্মকর্তা টিকিট বিক্রির এই ধীরগতিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তবে ইসিবির আরেক কর্মকর্তা দাবি করেন, টিকিট বুকিং উৎসাহজনক এবং এ নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই।
ভারতের জনমত এ পরিস্থিতিতে বড় ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ গেল এপ্রিলে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার জেরে ভারতের কিছু ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছেন এবং দুই দেশের মুখোমুখি হওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে বিতর্কও হয়েছে।
ভারতের সাবেক অধিনায়ক কপিল দেব অবশ্য শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘শুধু জিতে আসো। খেলোয়াড়দের কাজ হলো খেলা—তার বাইরে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সরকার তার কাজ করবে, খেলোয়াড়দের উচিত শুধু তাদের খেলার দিকে মনোযোগ দেওয়া।’
দর্শকদের আগ্রহের তারতম্য হলেও মাঠের উত্তেজনা ঠিক আগের মতোই তুঙ্গে রয়েছে। দুই অধিনায়ক পাল্টিপাল্টি মন্তব্য করে জানিয়েছেন, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কতটা প্রস্তুত।
ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানান, তার দল রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে এই হাই-প্রোফাইল ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে আছে। আর পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা বলেছেন, তার দল স্বাভাবিক স্টাইলে খেলবে ভারতের বিপক্ষে।
সালমান আগা বলেন, ‘কারও কিছু বলার দরকার নেই। কেউ যদি আক্রমণাত্মক হতে চায়, তাহলে তা স্বাগত। বিশেষ করে ফাস্ট বোলাররা তো আক্রমণাত্মক মনোভাবেই খেলতে ভালোবাসে। আমার দিক থেকে কোনো বাড়তি নির্দেশনা নেই, শুধু চাই ওরা মাঠের ভেতরেই সবকিছু রাখুক।’
ভারত ইতিমধ্যেই এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে বুধবার, সংযুক্ত আরব আমিরাতকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে। পাকিস্তান আজ শুক্রবার ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে।
এবারের এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তান সর্বোচ্চ তিনবার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এমএইচ/এমএস