এ মুহূর্তে বিশ্বের সেরা স্পিনার পাকিস্তান দলে, দাবি হেসনের
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ শুক্রবার ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ মিশন শুরু করবে পাকিস্তান। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে ম্যাচটি। সালমান আলি আগাদের পরের ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর।
বরাবরের মতো এবারও এশিয়া কাপের মূল আকর্ষণ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ওমানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পাকিস্তানের হেড কোচ মাইক হেসনের সংবাদ সম্মেলন থেকেও সেটি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, ওমানের বিপক্ষে খেলা হলেও সংবাদ সম্মেলনে বেশি আলোচনা হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচ নিয়েই।
হেসন স্বীকার করেছেন, বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা ভারতের বিপক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে পাকিস্তান সেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।
পাকিস্তানের কোচ বলেন, ‘আমরা জানি ভারত যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, আর সেটা তাদের পারফরম্যান্সের কারণেই। আমরা দল হিসেবে প্রতিদিন উন্নতির দিকে নজর দিচ্ছি এবং খুব বেশি এগিয়ে চিন্তা করছি না। তবে আমরা ভালোভাবেই জানি সামনে কাজটা কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে। এটাকে আমি ‘বিশাল কাজ’ বলব না, বরং বলব ‘কঠিন কাজ’। আর আমরা সেটার জন্য মুখিয়ে আছি।’
বিশেষ করে পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন হেসন। অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নওয়াজকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেন নিউজিল্যান্ডের এই কোচ। তার মতে, বর্তমান বিশ্বের সেরা স্পিনার হলেন নওয়াজ।
গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে না থাকলেও দলে ফিরে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন নওয়াজ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে হ্যাটট্রিক ও পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন বাঁহাতি এই স্পিনার।
হেসন বলেন, ‘আমাদের দলের সৌন্দর্য হলো আমাদের পাঁচজন স্পিনার আছে। আমাদের কাছে মোহাম্মদ নওয়াজ আছে। এই মুহূর্তে সে বিশ্বের সেরা স্পিনার। গত ছয় মাস ধরে দলে ফেরার পর থেকে সে র্যাঙ্কিং ধরে রেখেছে। আমাদের কাছে আবরার আহমেদ, সুফিয়ান মুকিম আছে, যারা ভালো করছে। সাইম আয়ুব এখন বিশ্বের সেরা দশ অলরাউন্ডারের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে, বিশেষত তার বলের উন্নতির কারণে। আর সালমান আলি আগা আছে, সে মূলত টেস্ট দলের স্পিনার হলেও এখনো তেমন বোলিং করেনি।’
টুর্নামেন্টে ভারত ইতিমধ্যেই শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে মাত্র ৫৭ রানে অলআউট করে। এই ম্যাচে কুলদিপ যাদব একাই নেন চার উইকেট।
ওমানের বিপক্ষে একই ভেন্যুতে খেলে পাকিস্তানও নিজেদের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে। তবে হেসন মনে করেন, দুবাইয়ের উইকেট হয়তো শারজাহর (ত্রিদেশীয় সিরিজের ভেন্যু) মতো বেশি স্পিন সহায়ক হবে না।
তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় না এই পিচ শারজাহর মতো টার্ন দেবে। এমনকি গতকালও যখন কুলদিপ বোলিং করেছে, তখন বল খুব বেশি ঘুরছিল না। তবে রিস্ট স্পিনারদের জন্য উইকেটের পার্থক্য খুব একটা প্রভাব ফেলে না।’
