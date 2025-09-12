ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থায় বুলবুল, জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ফাহিম

ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থায় বুলবুল, জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ফাহিম
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনে অংশ নেবেন বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তবে, তিনি কোন ক্যাটাগরিতে নির্বাচন করবেন, সেটা ছিল অস্পষ্ট। যদিও কিছুদিন আগে জাগোনিউজেই প্রকাশ হয়েছিল, ঢাকা বিভাগ থেকে নির্বাচন করবেন তিনি।
সেটাই সত্যি হতে চললো অবশেষে। কারণ, ঢাকা বিভাগ থেকে নির্বাচন করতে হলে বুলবুলকে বিভাগীয় কিংবা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে থাকতে হবে। ওখানে না থাকতে পারলে তো কাউন্সিলরও হতে পারবেন না।
অবশেষে সে বাধা দূর হয়েছে বুলবুলের। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে কিছুদিন আগে ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার যে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই কমিটিতে নাম ছিল মোহাম্মদ আশরাফুলের। তবে, বৃহস্পতিবার নতুন এক বিজ্ঞপ্তিতে এনএসসি জানিয়েছে, আশরাফুলের পরিবর্তে ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে।
এর অর্থ, ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে বিসিবি নির্বাচনে যে কাউন্সিলর পাঠানো হবে, সে জায়গাটায় অনায়াসে নাম উঠে যাবে বর্তমান বিসিবি সভাপতির।
শুধু আমিনুল ইসলাম বুলবুলই নন, কিছুদিন আগে ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থায়ও। যেখানে নাম ছিল সাবেক নারী জাতীয় দলের ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার ও বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করা সাথিরা জাকির জেসির। কিন্তু নতুন করে এনএসসি থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, জেসি নয় ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থায় তার পরিবর্তে নাম উঠবে বর্তমান বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিমের।
অর্থ্যাৎ, বিসিবি নির্বাচনে ঢাকা বিভাগ থেকে ২জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। সেই দুই পরিচালক যে আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং নাজমুল আবেদিন ফাহিম- তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ঢাকা বিভাগে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া জোর সম্ভাবনা আছে জামালপুরের কাউন্সিলর রিদওয়ান বিন ফুয়াদ।
