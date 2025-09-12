  2. খেলাধুলা

ক্রীড়া পরিষদের কোটায় বিসিবি পরিচালক হবেন কারা?

প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিসিবিতে সরাসরি নির্বাচনের বাইরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে মনোনীত পরিচালক থাকেন। বর্তমান বিসিবি প্রধান আমিনুল ইসলাম বুলবুল এনএসসি মনোনীত পরিচালক হয়ে বোর্ডে এসেছেন। তারসঙ্গে অপর পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিমও এনএসসির কোটায় বিসিবি পরিচালক পর্ষদে এসেছেন।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আগে নাজমুল হাসান পাপনের বোর্ডেও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত পরিচালক ছিলেন দু’জন। একজন জালাল ইউনুস; অপরজন আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি। ক্ষমতা বদলের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমে ফারুক আহমেদ ও নাজমুল আবেদিন ফাহিমকে বোর্ড পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন দেয় এনএসসি। ফারুক প্রেসিডেন্ট হন।

কয়েক মাস পর ফারুককে বদলে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে এনএসসির কোটায় পরিচালক মনোনীত করা হয়। পরে বুলবুল বিসিবি সভাপতি হন। তার সাথে নাজমুল আবেদিন ফাহিম যথারীতি পরিচালক পদে বহাল আছেন।

আগামী মাসে বিসিবি নির্বাচন। সবার জানা আমিনুল ইসলাম বুলবুল আর নাজমুল আবেদিন ফাহিম দু’জনই বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন। এর মধ্যে বুলবুলের লক্ষ্য বিসিবি সভাপতি হওয়া।

একটা সময় মনে হচ্ছিল, কেউ কেউ এমনটাই ধারনা করেছিলেন যে, বুলবুল আর ফাহিম দু’জনই আগামী বোর্ড নির্বাচনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত প্রতিনিধি হয়ে সরাসরি বোর্ড পরিচালক হবেন এবং বুলবুল পরে বিসিবি সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন। কিন্তু সময়ের প্রবাহমানতায় সে ধারা বদলে গেছে। একদম ভেতরের খবর বুলবুল আর ফাহিম দুজনের কেউই সম্ভবত এনএসসির কোটায় নির্বাচন করবেন না।

সম্ভবত তারা দু’জন এখন জেলা ও বিভাগীয় কোটায় সরাসরি নির্বাচন করবেন। বুলবুল আর ফাহিম ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার ক্যাটাগরিতে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। এ কারণে তাদের দুজনকে নতুন করে ঢাকা বিভাগ ও ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

জাগো নিউজের পাঠকরাও এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা আর নাজমুল আবেদিন ফাহিম ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার এ্যাডহক কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে তারা দুজনই কাউন্সিলরশিপ পাবেন। মানে বুলবুল ঢাকা বিভাগ থেকে আর ফাহিম ঢাকা জেলার কাউন্সিলর হয়ে নির্বাচন করবেন।

বুলবুল ও ফাহিম ঢাকা বিভাগের হয়ে বোর্ড নির্বাচনে অংশ নিলে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসবে সবার মনে। তাহলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায় সরাসরি দুই পরিচালক হয়ে নতুন বোর্ডে আসছেন কারা? এনএসসির কোটায় নতুন দুই পরিচালক হবেন কে বা কারা? তা জানতে মুখিয়ে অনেকেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনো তা চূড়ান্ত হয়নি। মানে এনএসসি তাদের সরাসরি পরিচালক চূড়ান্ত করেনি। তবে অসমর্থিত সূত্রে দুরকম কথা শোনা যাচ্ছে।

এক) ফারুক আহমেদও এনএসসির কোটায় বোর্ডে আসতে পারেন। কারণ ক্রীড়া উপদেষ্টা ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া কদিন আগেই ফারুক আহমেদের সাথে বিসিবির অর্গানোগ্রাম, লক্ষ্য-পরিকল্পনা ও দায়িত্ব বন্টন নিয়ে আলোচনা করেছেন। অপর কোন তারকা ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে (অপর কোন সাবেক ক্রিকেটার, সংগঠক) পরিচালক পদে নিয়োগের কথা ভাবছে এনএসসি।

আরেকটি সূত্রের দাবি, দুজন ক্রিকেট মনষ্ক ও ক্রিকেট অনুরাগী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শিল্পপতিরও নাকি এনএসসির কোটায় বোর্ড পরিচালক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এনএসএসি থেকে এমন চিন্তাই করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এনএসসি কোটায় কোন দু’জন বোর্ডে আসেন!

