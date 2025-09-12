হারিসের ঝোড়ো ব্যাটিং সত্ত্বেও স্কোর বড় হলো না পাকিস্তানের

হারিসের ঝোড়ো ব্যাটিং সত্ত্বেও স্কোর বড় হলো না পাকিস্তানের
এশিয়া কাপে প্রথমবারের মত খেলতে নেমেছে ওমান। অন্যদিকে পাকিস্তান বেশ অভিজ্ঞ একটি দল। অথচ নতুন ওমান দলের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খুব বড় স্কোর গড়তে পারেনি পাকিস্তানি ব্যাটাররা। ওমানকে মাত্র ১৬১ রানের লক্ষ্য দিয়েছে সালমান আগার দল।
দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে পাকিস্তান ব্যাটিং নিয়েছিল শুরুতে বড় স্কোর গড়ার লক্ষ্যেই। টসের পর পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা এমনটাই জানিয়েছিলেন; কিন্তু ওমানের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রানের বেশি এগোয়নি পাকিস্তানের ইনিংস।
ওয়ান ডাউনে নামা মোহাম্মদ হারিসের ঝোড়ো ব্যাটিংই মোটামুটি একটি চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করাতে সহায়তা করে পাকিস্তানকে। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই সাইম আইয়ুবের উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপর সাহিবজাদা ফারহান ও মোহাম্মদ হারিস মিলে ৮৫ রানের বড় একটি জুটি গড়ে তোলে। ২৯ বলে ২৯ রান করে আউট হয়ে যান সাহিবজাদা ফারহান। ৪৩ বলে ৬৬ রান করেন হারিস। ৭টি বাউন্ডারির সঙ্গে ছিল ৩টি ছক্কার মার।
ফাখর জামান ১৬ বলে ২৩ রানে ছিলেন অপরাজিত। ১০ বলে ১৯ রান করেন মোহাম্মদ নওয়াজ। ১৫ বলে ৯ রান করেন হাসান নওয়াজ। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান সংগ্রহ করে পাকিস্তান।
ওমানের শাহ ফয়সাল ৩টি এবং আমির কলিম ও নেন ৩টি উইকেট। ১টি নেন মোহাম্মদ নাদিম।
