  2. খেলাধুলা

টি-২০তে সল্টের দ্রুততম সেঞ্চুরির সঙ্গে ইংল্যান্ডের রানের রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৩ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টি-২০তে সল্টের দ্রুততম সেঞ্চুরির সঙ্গে ইংল্যান্ডের রানের রেকর্ড
ছবি- সংগৃহীত

ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আজ রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দলীয় রানের রেকর্ড গড়লো তারা। সে সঙ্গে ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড গড়লেন ওপেনার ফিল সল্ট।

সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০৪ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তোলে ইংল্যান্ড। টি-টোয়েন্টিতে এটা তাদের দলীয় সর্বোচ্চ স্কোর। শুধু তাই নয়, টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ স্কোরও গড়লো তারা এবং তৃতীয় দল হিসেবে ২০ ওভারের ক্রিকেটে পার হলো ৩০০ রানের গণ্ডি।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ দলীয় স্কোরের রেকর্ড ৩৪৪ রানের। গাম্বিয়ার বিপক্ষে করেছিলো জিম্বাবুয়ে। এছাড়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১৪ রান রয়েছে নেপালের। তারা এই রান করেছিল মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে। এরপর ইংল্যান্ডের রয়েছে ৩০৪ রান।

ব্যাক্তিগত রানের দুটি রেকর্ড গড়েন ফিল সল্ট। ইংল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন এই ওপেনার। ৩৯ বলে সেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি। এর আগে ইংল্যান্ডের হয়ে ৪২ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরি ছিল লিয়াম লিভিংস্টোনের।

শুধু দ্রুততম সেঞ্চুরিই করেননি। ফিল সল্ট হয়ে গেলেন ইংল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টির এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ করা ব্যাটার। নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন সল্ট। এর আগে ইংল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১১৯ রান ছিল তার। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি। এরপর ২ বছর বিরতি দিয়ে আরও একটি বড় স্কোর গড়লেন তিনি। এবার অপরাজিত থাকলেন ১৪১ রান করে।

১৮ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন জস বাটলার। যদিও এটা ইংল্যান্ডের হয়ে দ্রুততম নয়। ১৬ বলে সবচেয়ে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির মালিস মঈন আলি। এরপর ১৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন লিয়াম লিভিংস্টোন।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ পায় ইংল্যান্ড। শুরু থেকেই ঝড় তোলেন দুই ওপেনার বাটলার এবং ফিল সল্ট। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে তারা তোলেন ১০০ রান। যা টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ার প্লেতে তোলা তাদের সর্বোচ্চ রান। ৭.৫ ওভারে ১২৬ রানের জুটি গড়ে তোলেন তারা। এ সময় আউট হন বাটলার। ৩০ বলে ৮৩ রান করেন তিনি। ইনিংস সাজান ৮টি বাউন্ডারি ও ৭টি ছক্কা দিয়ে।

এরপর জ্যাকব বেথেলের ১৪ বলে ২৬ রানের ভর করে আরেকজটা বড় জুটি চেষ্টা করেন ফিল সল্ট। নিজে এরই মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরি করে ফেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩০৪ রানে থোক ইংলিশদের ইনিংস। ৬০ বলে ১৪১ রানে অপরাজিত থাকেন সল্ট। ১৫টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৮ টি ছক্কার মার মারেন তিনি। ২১ বলে ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন হ্যারি ব্রুক।

আইএইচএস/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।