ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই বড় অনুপ্রেরণা শ্রীলঙ্কার

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই বড় অনুপ্রেরণা শ্রীলঙ্কার
এবারের এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথ ম্যাচ খেলতে আজ শনিবার মাঠে নামছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে। রাত সাড়ে ৮টায় ম্যাচটি শুরু হবে আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই ম্যাচের ফলাফল দেখেই সুপার ফোরের নানান অংক মেলাবেন পরিসংখ্যাবিদরা।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা লড়াই বেশ জমজমাট-তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। বাংলাদেশ গেল জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে গিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে এসেছে। এটিই টাইগারদের আত্মাবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা বাড়াবে।
অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কা গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এসে নিজেদের আত্মবিশ্বাসের জায়গা স্পষ্ট করেছেন। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই অনুপ্রেরণার মূল উৎস বলে জানিয়েছেন আসালঙ্কা।
এশিয়া কাপ দুই ধরনের সাদা বলের ফরম্যাটে (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি) পালাবদল করে আয়োজন করা হয় আসন্ন বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে।এবারের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এটি প্রায় সবারই জানা। এর আগে মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতা সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে হয়েছিল ২০২২ সালে, আরব আমিরাতেই। ওই আসরে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। আর ২০২৩ সালের এশিয়া কাপ হয়েছিল ওয়ানডে ফরম্যাটে, যেখানে চ্যাম্পিয়ন ভারত।
যে কারণে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের এশিয়া কাপে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাই।
ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে আসালাঙ্কা বলেন, ‘মানসিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আসাটা সত্যিই ভালো ব্যাপার। গত আসরের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই এবারও দলে আছে। আমরা জানি, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার বিশ্বাস দেয় এবং খেলোয়াড়রা সেটাকেই প্রেরণা হিসেবে নিচ্ছে।’
আবুধাবির কন্ডিশন নিয়েও আশাবাদী আসালাঙ্কা। তার মতে, এটি ব্যাটসম্যানদের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশের ঘরের মাঠের তুলনায়।
তিনি বলেন, ‘আমিরাতের অন্যান্য ভেন্যুর সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাটিংয়ের জন্য আবুধাবি সবচেয়ে ভালো উইকেট। বল একটু নরম হয়ে গেলে খেলাটা অনেক সহজ হয়ে যায়, আর আউটফিল্ডও চমৎকার। প্রতিটি ব্যাটসম্যান আবুধাবিতে ব্যাট করতে চাইবে।’
এ বছর ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা একে অপরের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি, তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট খেলেছে। শ্রীলঙ্কা জিতেছে ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ, আর বাংলাদেশ জিতেছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
