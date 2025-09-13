শূন্য রানে ২টি ১১ রানে নেই ৩ উইকেট, শুরুতেই দিশেহারা বাংলাদেশ
হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের ধারাবাহিকতা কী ধরে রাখতে পারবে বাংলাদেশ? শ্রীলঙ্কাকে হারাতে পারলে ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পাশাপাশি নিশ্চিত হবে সুপার ফোরও। কিন্তু সে লক্ষ্যে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই দিশেহারা অবস্থা বাংলাদেশের ব্যাটিং।
শুরুতেই স্কোরবোর্ডে কোনো রান যোগ না করেই সাজঘরে ফেরেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম এবং পারভেজ হোসেন ইমন। ১১ রানের মাথায় বিদায় নিলেন তাওহিদ হৃদয়ও। ১২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে দারুণ ব্যাটিং বিপর্যয়ে টিম বাংলাদেশ।
কিছুদিন আগেই শ্রীলঙ্কা সফরে যখন ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ হেরেছিল টাইগাররা, তখন টি-টোয়েন্টিতে লঙ্কানদের হারিয়ে এসেছিল লিটন দাসের দল। সে ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল লিটন দাসের দল।
কিন্তু এশিয়া কাপে সেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শুরুতেই মহা বিপদে টাইগাররা। বাংলাদেশ কী পারবে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে। আপাতত এ রিপোর্ট লেখার সময় বাংলাদেশের রান ৫.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে রান ১৮। ৬ রান নিয়ে লিটন দাস এবং ৪ রান করে ব্যাট করছেন মেহেদী হাসান।
বাংলাদেশ একাদশ
পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটকিপার), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিত আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুশমন্তে চামিরা, মাথিশা পাথিরানা, নুয়ান থুসারা।
আইএইচএস/