শামীম-জাকেরের ব্যাটে চ্যালেঞ্জিং স্কোর বাংলাদেশের
শুরুতেই দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। শূন্য রানে ২ উইকেট হারিয়েছিল টাইগাররা। এরপর ১১ রানে ৩য়, ৩৮ রানে ৪র্থ উইকেট এবং ৫৩ রানে হারিয়েছিল ৫ম উইকেট। এরপরই হাল ধরেন জাকির আলী অনিক এবং শামীম হোসেন পাটোয়ারি। শেষ পর্যন্ত এ দু’জনের ব্যাটে ভর করে শ্রীলঙ্কার সামনে ১৪০ রানের লক্ষ্য দাঁড় করিয়েছে বাংলাদেশ।
জাকের আলী অনিক এবং শামীম হোসেন পাটোয়ারী মিলে গড়েন অপরাজিত ৮৬ রানের জুটি। ৩৪ বলে জাকের আলী অনিক ৪১ রান এবং সমান বলে শামীম হোসেন পাটোয়ারীর ৪২ রানই চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে তুলতে সহায়তা করে।
টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে পাঠায় শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কা। ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারে নুয়ান থুসারার শেষ বলে বোল্ড হয়ে যান তানজিদ হাসান তামিম। পারভেজ হোসেন ইমন পরের ওভারের চতুর্থ বলে চারিমার দুষ্মন্তের বলে কুশল মেন্ডিসের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান।
লিটন দাস এবং তাওহিদ হৃদয়ের জুটি বেশিদূর এগোতে পারেনি। ৮ রান করে রানআউট হয়ে যান তওহিদ হৃদয়। শেখ মেহেদী হাসান ৭ বলে ৯ রান করে আউট হয়ে যান। শেষ ব্যাটার হিসেবে ৫৩ রানের মাথায় আউট হন লিটন। ২৬ বলে ২৮ রান করে আউট হন তিনি।
এরপরই জুটি বাধেন জাকের আলি অনিক এবং শামীম হোসেন পাটোয়ারী। তাদের জুটি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে বাংলাদেশকে সম্মানজনক স্কোর এনে দেয়। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ২৫ রানে ২টি এবং নুয়ান থুসারা ও দাসুন শানাকা ১টি করে উইকেট নেন।
