  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

এশিয়া কাপ, ভারত-পাকিস্তান
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-ঢাকা মেট্রো
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

সিলেট-রংপুর
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

১ম নারী ওয়ানডে
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি, বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস ১

৩য় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
সনি স্পোর্টস ২

সিপিএল
গায়ানা-বার্বাডোজ
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-লিভারপুল
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
স্টার স্পোর্টস ৩

ম্যানচেস্টার সিটি-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ৯-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ৩

লা লিগা
বার্সেলোনা-ভ্যালেন্সিয়া
সরাসরি, রাত ১টা
বিগিন অ্যাপ

অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সরাসরি, বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আইএইচএস/এমএস

