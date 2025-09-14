আশা ছাড়ছেন না জাকের
‘আমরা শুধু ম্যাচ খেলতে আসিনি, চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি’
প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে জিতলেও শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ওঠার স্বপ্ন অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে বাংলাদেশের। এখন অনেক যদি-কিন্তু মিলিয়ে তবেই দ্বিতীয়পর্বে যেতে হবে টাইগারদের।
এখনকার হিসাবে, বাংলাদেশ যদি শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারায় এবং শ্রীলঙ্কাও আফগানিস্তানকে হারায়, পাশাপাশি লঙ্কানরা হংকংয়ের বিপক্ষে জেতে, তাহলে লিটন দাসের দলের সুযোগ থাকবে।
অন্যভাবেও সুযোগ আসতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে রানরেটের তাল মেলাতে হবে; যেখানে আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা অনেকটাই এগিয়ে। তাই বাংলাদেশের জন্য সুপার ফোরে ওঠা বেশ কঠিন। তবে আশা ছাড়ছেন না দলের হার্ডহিটিং ব্যাটার জাকের আলী।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারের পর ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেন, ‘আশা ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। আমরা জেতার জন্য খেলব। এই ম্যাচেও আমরা জেতার মানসিকতা নিয়েই নেমেছিলাম, কিন্তু হয়নি। পরের ম্যাচেও আমরা জেতার মানসিকতা নিয়ে নামব। আর কোনো উপায় নেই।’
জাকের এখনও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তার কণ্ঠে এখনও প্রবল আত্মবিশ্বাস, ‘আমরা শুধু ম্যাচ খেলতে টুর্নামেন্টে আসিনি। আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি। একটা ম্যাচ হারলেই আশা হারাতে হবে, এমন নয়। আমরা অবশ্যই জেতার জন্য খেলব।’
