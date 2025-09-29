রেগে পুরস্কারের চেক ছুঁড়ে ফেললেন পাকিস্তান অধিনায়ক

রেগে পুরস্কারের চেক ছুঁড়ে ফেললেন পাকিস্তান অধিনায়ক
একে তো ভারতের কাছে শেষ মুহূর্তে হেরে এশিয়া কাপের ট্রফি হাতছাড়া হলো, তারওপর চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল কর্তৃক এসিসি চেয়ারম্যান মাহসিন নাকভির হাত থেকে ট্রফি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো- সব মিলিয়ে তুমুল ক্ষেপেছিলেন পাকিস্তান দলের অধিনায়ক সালমান আলি আগা।
একঘণ্টা নানা টালবাহানা ও নাটকীয়তার পর ট্রফি মঞ্চে রানারআপ হিসেবে প্রাইজমানির চেক গ্রহণ করলেও পরক্ষণে সেটিকে ছুঁড়ে মারেন পাকিস্তান অধিনায়ক। এ সময় তাকে বেশ রাগান্বিত দেখাচ্ছিল। চেকের প্রতীকটি ছুঁড়ে ফেলার পর সালমান আগাকে দেখা গেলো সঞ্চালকের প্রশ্নের জবাব দিতে হেঁটে যাচ্ছেন।
ফাইনাল জয়ের জন্য ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল ১৪৭ রানের। তিলক বার্মার অপরাজিত ৬৯ রানে ভর করে দুই বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় সূর্যকুমা যাদবের দল। দুর্দান্ত ইনিংসটি খেলার পথে সাঞ্জু স্যামসন (২৪) ও শিবাম দুবের (৩৩) সঙ্গে যথাক্রমে ৫৭ ও ৬০ রানের জুটি গড়ে পাকিস্তানের স্বপ্ন ভেঙে দেন। এটি ছিল টুর্নামেন্টে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের টানা তৃতীয় হার।
ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছ থেকে রানার্স-আপের চেক গ্রহণ করেন সালমান আলি আগা। এর পরপরই তা মাটিতে ছুড়ে ফেলেন আগা। এ দৃশ্য দেখে খোদ আমিনুল ইসলাম বুলবুলকেও হতবাক হতে দেখা যায়। বিষয়টা তুমুল সমালোচনার জন্ম দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আগা বলেন, ‘হ্যাঁ, এটা (পরাজয়) হজম করা কঠিন। তবে আমাদের ব্যাটিং একদমই ভালো হয়নি। আমরা ইনিংসের শেষ দিকে রান তুলতে পারিনি। উইকেটও অনেক খুইয়েছি। বোলাররা অসাধারণ করেছে, কিন্তু ব্যাটাররা- আমিসহ, পর্যাপ্ত রান তুলতে পারিনি।’
তবে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী পাকিস্তান অধিনায়ক যোগ করেন, ‘আমরা খুব শিগগিরই ব্যাটিং সমস্যার সমাধান করব। শেষ দিকে ওরা যখন ৬ ওভারে ৬৩ রান প্রয়োজন ছিল, তখনও মনে হয়েছিল ম্যাচটা আমাদের দিকে; কিন্তু ভারতের ব্যাটাররা ভালো খেলেছে। আমি দলের প্রতি গর্বিত। আমরা আরও ভালো করব এবং শক্তিশালী হয়ে ফিরব।’
