আল আমিনের আক্ষেপ, রুয়েলের ফাইফার

আল আমিনের আক্ষেপ, রুয়েলের ফাইফার
জাতীয় ক্রিকেট লিগের ৬ষ্ঠ রাউন্ডের শেষদিনে আগামীকাল ময়মনসিংহের বিপক্ষে জয়ের জন্য বরিশালকে করতে হবে আরও ২৭২ রান। আজ ১৪৬ রানের লিড নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামা ময়মনসিংহ ৯ উইকেট হারিয়ে ২৪২ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। দুর্দান্ত খেলতে থাকা দলটির ব্যাটার আল আমিন জুনিয়র ১৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। বরিশালের রুয়েল মিয়া নেন ৫ উইকেট।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে আজ দিনের শুরুটা ভালো হয়নি ময়মনসিংহের। দলীয় ১২ রানে টানা দুই বলে দুই উইকেট হারায় তারা। এরপর আরিফুল ইসলাম সেট হলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি। দলীয় ১০০ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় ময়মনসিংহ। ৫৩ রান করে ফেরেন নাঈম শেখ।
পরের ৪ বলের মধ্যে আরও ২ উইকেট হারায় তারা। তবে একপ্রান্ত আগলে ছিলেন আল আমিন। নবম উইকেটে রাকিবুলকে নিয়ে গড়েন ৫৬ রানের জুটি। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন আল আমিন। তবে দলীয় ৪২ রানে ৮৬ রানে কাটা পড়েন তিনি। ৭৩ বলের ইনিংসে ১১ চার ও ২ ছক্কা হাঁকান এই ব্যাটার। আল আমিন আউট হতেই ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ। ৬৪ রান খরচায় ৫ উইকেট নেন পেসার রুয়েল মিয়া।
৩৭৯ রান তাড়ায় ৪ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান নিয়ে দিন শেষ করে বরিশাল। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে দলটি। আবু হায়দার রনির তোপের মুখে ২৩ রানেই ফিরে যান ৪ ব্যাটার। এর মধ্যে ৩টিই এই বাহাতি পেসারের শিকার। এরপর হাল ধরেন জাহিদুজ্জামান খান ও তাসামুল হক। দুজনে মিলে গড়েন ৮৫ রানের জুটি। জাহিদ ৪৭ আর তাসামুল অপরাজিত রয়েছেন ৩৭ রানে।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের এবারের আসরে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রংপুর। ৫ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ময়মনসিংহ। সমান ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নেওয়া বরিশাল আছে ৬ নম্বরে।
এসকেডি/আইএইচএস/