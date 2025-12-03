২৬ ডিসেম্বর সিলেটে শুরু হবে বিপিএল, ২৩ জানুয়ারি ঢাকায় ফাইনাল

২৬ ডিসেম্বর সিলেটে শুরু হবে বিপিএল, ২৩ জানুয়ারি ঢাকায় ফাইনাল
আগে থেকেই জানা, বিপিএলের ১২তম আসর শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর এবং ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। তবে, বিস্তারিত সূচি এতদিন প্রকাশ হয়নি। এবার সেই সূচি প্রকাশ করলো বিসিবি।
বিসিবি থেকে পাঠানো সূচিতে বলা হয়েছে, ২৬ ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বিপিএল। আগের মতো এবারও তিন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে এবারের বিপিএল। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট। আগের আসরগুলোয় ঢাকায় শুরু হতো বিপিএল। এরপর সিলেট এবং চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হতো বিপিএল। এরপর আবার ফিরে আসতো ঢাকায়।
এবার, ঢাকায় একটি পর্বই অনুষ্ঠিত হবে। সে কারণে, সিলেটে শুরু হবে বিপিএল। ২ জানুয়ারি পর্যন্ত সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে বিপিএল। এরপর ৫ জানুয়ারি শুরু হবে বিপিএলের চট্টগ্রাম পর্ব। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১৫ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বিপিএলের শেষ পর্ব। চলবে ফাইনাল পর্যন্ত।
