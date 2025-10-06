বিসিবির ২০তম সভাপতি হচ্ছেন বুলবুল, দুই সহ-সভাপতি কে?
তামিম ইকবাল আগে-ভাগেই দৃশ্যপটের বাইরে। সব হিসেব-নিকেশে আমিনুল ইসলাম বুলবুলই ছিলেন সম্ভাব্য সভাপতিপ্রার্থী। শেষ পর্যন্ত সেটাই হতে যাচ্ছে। বিসিবির ২০তম সভাপতি হতে যাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় এই প্রতিবেদন যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন হোটেল সোনারগাঁও প্যান প্যাসিফিকে নবনির্বাচিত ২৫ পরিচালকরা সভাপতি ও ২ সহ-সভাপতি নির্বাচন করতে বৈঠকে বসেছিলেন।
জানা গেছে, আমিনুল ইসলাম বুলবুল সম্ভাব্য সভাপতি। সভাপতি হিসেবে কেউ তার বিপক্ষে দাঁড়াবেন না। যদিও শোনা যাচ্ছিল, ফারুক আহমেদও সভাপতি পদে নির্বাচন করতে পারেন; কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, ফারুক আহমেদ সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন না। তবে বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদকে সহ-সভাপতি হিসেবে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ফারুককে সহ-সভাপতি করা হতে পারে বলে জানা গেছে। তার সাথে নাজমুল আবেদিন ফাহিমকেও সহ-সভাপতি করার প্রস্তাব করা হতে পারে।
আগেই জানা ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল- এই ৫ বিভাগ থেকে ৮ জন পরিচালক বিনা ভোটেই নির্বাচিত হয়েছিলেন; কিন্তু যেহেতু ঢাকার রেদুয়ান ফুয়াদ নির্ধারিত সময়ের (১ অক্টোবর) পরে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাই তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বৈধ হয়নি। মানে তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়নি। নির্বাচনের ব্যালটে তার নাম ছিল।
সেখানে ঢাকা বিভাগে মোট ১৭ ভোটের মধ্যে ১৫ ভোট পড়েছে। আমিনুল ইসলাম বুলবুল ১৫ ভোটের সব কটাই পেয়েছেন। একইভাবে নাজমুল আবেদিন ফাহিমও সমান ১৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। রেদুয়ান ফুয়াদ একটি ভোটও পাননি। তাই ঢাকা বিভাগ থেকে আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও নাজমুল আবেদিন ফাহিম পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হলেন।
ওদিকে চট্টগ্রাম বিভাগে আহসান ইকবাল চৌধুরী ও আসিফ আকবর আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। একইভাবে খুলনা বিভাগ- আব্দুর রাজ্জাক ও জুলফিকার আলী খানও বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি সিলেট বিভাগ থেকে রাহাত শামস এবং বরিশাল বিভাগ থেকে শাখাওয়াত হোসেনও ভোট ছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।
ক্যাটাগরি-১ তথা জেলা ও বিভাগে আজ সোমবার নির্বাচন হয়েছে রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগে। রাজশাহী বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ২ জন। ভোটার ছিলেন ৯ জন। সর্বাধিক ৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মোখলেসুর রহমান। তার প্রতিপক্ষ এসএম শামস মতিন কোন ভোট পাননি।
অন্যদিকে রংপুর বিভাগ থেকে পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান। বিজয়ী পরিচালক মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান ৮ ভোটের ৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। অপর ২ প্রার্থী রেহাতুল ইসলাম খোকা কোন ভোট পাননি। আরেক প্রার্থী মোহাম্মদ নুর এ শাহাদাৎ স্বজন পেয়েছেন ১ ভোট।
