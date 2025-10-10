  2. খেলাধুলা

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচে আজ বাংলাদেশ মুখোমুখি নিউজিল্যান্ডের। গুয়াহাটিতে এই ম্যাচে টস হেরেছে নিগার সুলতানার দল। নিউজিল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ফিল্ডিং করবে।

দুই ম্যাচে একটি জিতেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই হেরেছে কিউইরা।

বাংলাদেশ একাদশ: রুবাইয়া হায়দার, শারমিন আক্তার, নিগার সুলতানা (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), সোবহানা মোস্তারি, সুমাইয়া আক্তার, স্বর্না আক্তার, ফাহিমা খাতুন, নাহিদা আক্তার, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, নিশিতা আখতার নিশি।

নিউজিল্যান্ড একাদশ: সুজি বেটস, জর্জিয়া প্লিমার, আমেলিয়া কের, সোফি ডিভাইন (অধিনায়ক), ব্রুক হলিডে, ম্যাডি গ্রিন, ইসাবেলা গেজ (উইকেটকিপার), জেস কের, লিয়া তাহুহু, ইডেন কারসন, রোজমেরি মেয়ার।

