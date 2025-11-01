টেস্ট নেতৃত্বে আবারও ফিরছেন নাজমুল শান্ত!
ওয়ানডে নেতৃত্ব নিয়ে কিছুটা টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, নাজমুল হোসেন শান্তর সঙ্গে আলোচনা না করেই তাকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। বিষয়টা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি হয়তো শান্ত। যার ফলে, গত জুন মাসে টেস্ট নেতৃত্বও ছেড়ে দেন তিনি।
তবে, নতুন করে আলোচনায় এসেছে, টেস্ট নেতৃত্বে কাকে আনা হবে? মেহেদী হাসান মিরাজের ওপর নেতৃত্বের (ওয়ানডেতে) বোঝাটা বড় হয়ে গেছে, এটা তার পারফরম্যান্স দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ফলে, টেস্ট নেতৃত্বে কাকে আনা হবে, সে বিষয়ে আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত জানা গেলো, নাজমুল হোসেন শান্তকেই অধিনায়ক হিসেবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। শান্ত নিজেও টেস্ট নেতৃত্বে ফিরবেন বলে বিসিবিকে আশ্বস্ত করেছেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে বিসিবির সূত্র।
গত জুনে কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সফরের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হওয়া মাত্রই এই ফরম্যাট থেকে নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন নাজমুল। তড়িঘড়ি নতুন টেস্ট অধিনায়ক বেছে নেওয়ারও অবশ্য কোনো তাড়াহুড়া ছিল না বিসিবির কাছে। কারণ পরের সাড়ে চার মাসে টেস্ট খেলার কোনো সূচি ছিল না।
তবে এই নভেম্বরে আয়ারল্যান্ড সিরিজকে সামনে রেখে অধিনায়ক বাছাই করতেই হতো বিসিবিকে। চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার রাতেই বোর্ড কর্মকর্তারা টেস্টের অধিনায়ক হিসেবে নাজমুলকে দায়িত্ব নেয়ার বিষয়ে রাজি করিয়েছেন।
মাঝে যেহেতু কোনো টেস্টই খেলেনি বাংলাদেশ, তাই বিরতি ছাড়াই এই পদে তিনি ফিরতে সম্মতি দিয়েছেন বলে শুক্রবার রাতে নিশ্চিত করেছে একাধিক সূত্র। টি-টোয়েন্টি সিরিজের পুরস্কার প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেই বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেখানে উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদে তার সহকর্মীদের নিয়ে টেস্ট অধিনায়ক ঠিক করার আলোচনায় বসেন।
সম্ভাব্য টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে লিটন কুমার দাস আলোচনায় ছিলেন আগে থেকেই। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারের পর সতীর্থ শামীম হোসেনকে নিয়ে বেফাস মন্তব্য এদিন গুরুতরভাবে লিটনের বিপক্ষে গেছে। আবার টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে মিরাজও পরিচালকদের ভরসা হতে পারেননি।
এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা নাজমুলের সঙ্গে গত কয়েক দিনের যোগাযোগে তার মানও ভাঙানো গেছে। তাছাড়া তিন সংস্করণের জন্য আলাদা অধিনায়ক রাখার নীতি থেকে এখনই সরে না আসার সিদ্ধান্ত লিটন-মিরাজদের বিবেচনার বাইরে নিয়ে গেছে।
আইএইচএস/