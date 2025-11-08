বৃষ্টিতে ভেসে গেলো ম্যাচ, সিরিজ ভারতের
প্রথম ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল, দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে যায় স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া; কিন্তু পরের দুটি ম্যাচই জিতে নেয় ভারত। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ছিল সিরিজে ফেরার মিশন।
এমন সমীকরণ নিযে ব্রিসবেনের গ্যবায় মুখোমুখি হলো দুই দল। টস হলো। যেখানে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ। আমন্ত্রিত হয়ে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা এবং শুভমান গিল মিলে ঝগ তুলে ৪.৫ ওভারেই গড়ে ফেলেন ৫২ রান।
ঝোড়ো ব্যাটিং করতে করতে হঠাৎ তুমুল বেগে বৃষ্টি নেমে এলো। যে বৃষ্টি আর থামলোই না। শেষে বৃষ্টি এবং মাঠ খেলার অনুপযোগি হওয়ায় ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো ম্যাচটি বাতিল ঘোষণা করেন। অর্থ্যাৎ মাত্র ৪.৫ ওভার খেলা হওয়ার পরই কোনো ফলাফল ছাড়াই ম্যাচটি শেষ হয়ে যায়।
এই ম্যাচ বাতিল হওয়ায় ২-১ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জিতে নিলো ভারতীয় দল। সব মিলিয়ে ১৬৩ রান করে সিরিজ সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন অভিষেক শর্মা।
আইএইচএস/