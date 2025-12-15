  2. খেলাধুলা

‘কোনো ছাড়াছাড়ি হবে না, শোয়াই ফেলবো একদম,’ মিরাজদের হুমকি শান্তর

প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) এবারের বিজয় দিবসে প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করেছে। মঙ্গলবার মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে দুই দলে ভাগ হয়ে এই ম্যাচ খেলবেন নুরুল হাসান সোহান-জাকের আলীরা। ম্যাচের আগে মেহেদী হাসান মিরাজের অদম্য দলকে হুমকি দিয়ে রাখলেন অপারেজয় দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

সোমবার গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শান্ত বলেন, ‘এরকম ম্যাচ খেলার সুযোগ আমাদের আসলে এর আগে হয়নি। তো খেলতে পারলে তো অবশ্যই ভালো লাগবে এবং খুবই এক্সাইটেড। ছাড় দেওয়ার কথা যেটা বললেন, কোনো ছাড়াছাড়ি হবে না। শুয়াই ফেলব একদম।’

মজার ছলে শান্ত আরো বলেন, ‘প্রিপারেশন মাঠে দেখতে পাবেন না। প্রিপারেশন সব মুখে মুখে হচ্ছে। তাই মাঠের কোনো প্রিপারেশন নাই, মুখে মুখেই প্রিপারেশন হচ্ছে। শোয়াই ফেলতেও পারি, নাহলে শুয়েও যেতে পারি। যেকোনো কিছুই হইতে পারে।’

অদম্য দলের কোচ সোহেল ইসলামও জবাব দিয়েছেন মজার ছলেই। তিনি বলেন, ‘আমরা আসলে কথায় বিশ্বাসী না, আমরা মাঠে বিশ্বাসী। আমরা মাঠেই এটার প্রমাণ করব যে কে কাকে শোয়ায়। তো আমরা আসলে সেভাবে রেডি হচ্ছি। তো এটা মাঠের বাইরে কথা চালাচালি হবে এবং আমরা আসলে এগুলা কানে নিচ্ছি না। আমরা আসলে আমাদের মতো রেডি হচ্ছি। আমরা ইনশাল্লাহ মাঠেই এটা প্রমাণ করব।’

আর অদম্য দলের অধিনায়ক মিরাজ বলেন, ‘যদি খেলার ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে তাহলে সেই খেলার কোনো মূল্য হয় না। সো বাবুল স্যার থ্রেট দিয়ে গিয়েছে, শান্ত থ্রেট দিচ্ছে। সো আমরা... যদি ওরা যদি থ্রেট দেয়, আমরাও যদি থ্রেট দিই... সো একটা পক্ষকে তো অবভিয়াসলি সেভ করতে হবে। সো আমরা মাঠে চেষ্টা করব ম্যাচটা জিতে যেন ওদেরকে এই থ্রেটটার জবাবটা দিতে।’

অপরাজেয় দল: পারভেজ হোসেন ইমন, নাজমুল হোসেন শান্ত, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী, শামীম পাটোয়ারি, নাহিদ রানা ও সাকলাইন সজিব, জিসান আলম, এস, এম, মেহেরব অহিন, রাকিবুল হাসান ও রিপন মন্ডল।

অদম্য দল: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাঈম শেখ হাবিবুর রহমান সোহান, তানজিদ তামিম, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, আফিফ হোসেন, আকবর আলী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, হাসান মাহমুদ, তানভির ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম।

