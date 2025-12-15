নেপালের যুবাদের ১৩০ রানেই গুটিয়ে দিলো বাংলাদেশ

নেপালের যুবাদের ১৩০ রানেই গুটিয়ে দিলো বাংলাদেশ
টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম। সেই সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করেন দলের বোলাররা। মাত্র ১৩০ রানেই গুটিয়ে দিয়েছে নেপাল যুবাদের। অধিনায়ক নিজেও ২ উইকেট নিয়ে রেখেছেন বল হাতে দারুণ ভূমিকা।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুবাইয়ের সেভেনস স্টেডিয়ামে আগে ব্যাটিং করে শুরুটা খারাপ করেনি নেপাল। ৪০ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন সাহিল প্যাটেল ও নিরাজ কুমার। প্যাটেলের (১৮) বিদায়ে সেই জুটি ভাঙেন সাদ ইসলাম।
এরপর ৫৪ থেকে ৬১ রানের মধ্যে সাজঘরে ফেরেন বংশ ছেত্রি (৪), নিরাজ কুমার (১৪), নিশ্চল শেত্রি (০) ও কিরবিন শ্রেষ্ঠ (৫)। ৪০ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর সেখান থেকে ৬১ রানে পরিণত হয় ৫ উইকেটে। সাদের পর ৩টি নেন সবুজ ও একটি আল-আমিন।
এরপর সাদ আরও একটি উইকেট নেন আশোক ধামিকে (৫) ফিরিয়ে। ৮১ রানে নেপাল হারায় ৬ উইকেট। আশিষ লুহার ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করলেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ রান করে সাজঘরে ফেরেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আজিজুল হাকিমের বলে। এরপর যুবরাজ খাত্রি ৬ রানে বিদায় নেন শাহরিয়ার বলে বোল্ড হয়ে। ৮ উইকেটে ১২৮ রান তখন নেপালের বোর্ডে
সর্বোচ্চ ৩০ রান করা অভিষেক তিওয়ারিকে তুলে নেন আজিজুল ১২৮ রানেই। ফলে পতন হয় ৯ উইকেটের। ৬ বল খেলে রানের খাতা খুলতে না পারা বিপিন শর্মা শাহরিয়ারের বলে আউট হলে ১৩০ রানে থেমে যায় নেপালের ইনিংস।
বাংলাদেশের হয়ে সবুজ সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট শিকার করেন। সাদ, আজিজুল ও শাহরিয়ার নেন সমান ২টি করে উইকেট। ১টি উইকেট পেয়েছেন আল-আমিন।
আইএন