ব্যালন ডি’অরের পর ফিফার বর্ষসেরা ‘দ্য বেস্ট’ উসমান দেম্বেলে
ব্যক্তিগত ট্রফি ক্যাবিনেটে আরও একটি বড় পুরস্কার যুক্ত হলো ফরাসি তারকা উসমান দেম্বেলের। ব্যালন ডি’অরের পর ফিফার বর্ষসেরা ‘দ্য বেস্ট’ পুরস্কারও নিজের করে নিলেন পিএসজির এই ফরোয়ার্ড।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত ফিফা দ্য বেস্ট ২০২৫ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাকে ফিফা বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
২০২৪-২৫ মৌসুমে দেম্বেলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সেরই স্বীকৃতি মিলল এই সম্মানে। তার নেতৃত্বে পিএসজি জয় করে নেয় ২০২৫ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা। মৌসুমজুড়ে প্যারিসিয়ান ক্লাবের হয়ে ৫৩ ম্যাচে ৩৫টি গোল করার পাশাপাশি ১৬টি অ্যাসিস্টও করেন ফ্রান্সের ভারননে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলার।
এর আগেই, তিন মাস আগে দেম্বেলে জিতেছিলেন ফুটবলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সম্মান ২০২৫ ব্যালন ডি’অর। এবার ফিফার মঞ্চেও সেরার স্বীকৃতি পেলেন তিনি। দ্য বেস্ট ফিফা অ্যাওয়ার্ডসে ডেম্বেলে পেছনে ফেলেন তার সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপে ও স্পেনের তরুণ প্রতিভা লামিনে ইয়ামালকে।
দোহায় ফেয়ারমন্ট কাটারা হলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক এই অনুষ্ঠানে, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ফাইনালের আগমুহূর্তে দেম্বেলের হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘দ্য বেস্ট ফিফা মেন’স প্লেয়ার’ ট্রফি।
এমএমআর