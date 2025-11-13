  2. খেলাধুলা

তাইজুলের ‘৫০০’

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
তাইজুল ইসলাম কি লাল বলের ক্রিকেটে আন্ডাররেটেড? এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। নীরবে-নিভৃতে টেস্টে বাংলাদেশের বড় বড় রেকর্ডগুলো গড়ে যাচ্ছেন বাঁহাতি এই স্পিনার। আছেন সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে দেশের সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেটশিকারি হওয়ার দৌড়ে।

তার আগে আরও একটি মাইলফলক ছুঁয়েছেন তাইজুল। আজ (বৃহস্পতিবার) সিলেট টেস্টে আইরিশদের দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যারি টেক্টরকে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়েছেন তাইজুল।

এই টেস্ট শুরুর আগে ৪৯৭ উইকেট ছিল তাইজুলের। প্রথম ইনিংসে ২টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে এখন পর্যন্ত ১ উইকেট শিকার করে তাইজুল ৫০০ উইকেটের এলিট ক্লাবে ঢুকেছেন। ১১৪তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচে এসে এই মাইলফলক গড়েছেন তাইজুল।

তাইজুল খেলছেন তার ৫৬তম টেস্ট। এই ফরম্যাটে তার উইকেট সংখ্যা এখন ২৪০টি। ২৪৬ উইকেট নিয়ে সাকিব আল হাসান সবার ওপরে। অর্থাৎ আর ৭টি উইকেট পেলেই দেশের ইতিহাসে টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেটশিকারি হবেন তাইজুল।

