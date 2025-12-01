রংপুরের দলে নতুন চমক ইতালির এমিলিও গে, জেনে নিন পরিচয়

রংপুরের দলে নতুন চমক ইতালির এমিলিও গে, জেনে নিন পরিচয়
ইউরোপের দেশগুলোর ক্রিকেটাররা তেমন একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সুযোগ পান না। দেশগুলোর ক্রিকেট সংস্কৃতি নিয়েও তেমন আলাপ-আলোচনা হয় না। তেমনই একটি দেশ হলো ইতালি। ফুটবলের পরাশক্তিরা অংশ নেবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও। সেই দলের বাঁ-হাতি ব্যাটার এমিলিও গে দল পেয়েছেন বিপিএলে।
১০ হাজার ডলার ভিত্তিমূল্যেই তাকে দলে ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স। তার নাম সামনে আসার পর থেকেই আলোচনার জন্ম নিয়েছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট ভক্তরা জানতে চাচ্ছেন তার সম্পর্কে বিস্তারিত।
এমিলিও ইতালির হয়েও খেললেও তিনি মূলত এখন ইংলিশ ক্রিকেটার। জন্মগ্রহণ করেছেন বেডফোর্ডে। মায়ের জন্মসূত্রে তিনি খেলেছেন ইতালির হয়ে। বাবার পরিবার গ্রেনাডার।
গত বছরের জুলাইতেই ইতালির হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার অভিষেক। এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৪টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টি। পঞ্চাশ ওভারের চার ম্যাচেই হাঁকিয়েছেন অর্ধশতক।
টি-টোয়েন্টিতে তিনটি ম্যাচই খেলেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইউরোপীয় অঞ্চলের ফাইনালের ম্যাচ। তবে ইতালির হয়ে খুব একটা স্বপ্ন নেই তার। খেলতে চান ইংল্যান্ডের হয়ে।
নিয়মিতই খেলেন কাউন্টি ক্রিকেট। ৬৭ ম্যাচে ৩৭.৩৮ গড়ে তার নামের পাশে রান ৪১৫০। করেছেন ১০ সেঞ্চুরি। সর্বোচ্চ খেলেছেন ২৬১ রানের ইনিংস।
স্বপ্ন দেখেন ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার। গত বছর স্কাই স্পোর্টসে জানিয়েছেন কেন বর্তমানে খেলছেন ইতালির হয়ে, ‘আমার প্রধান লক্ষ্য লাল বলের ক্রিকেটে দাপট দেখানো। কাউন্টি ক্রিকেটে এখনই আমি বেশ পরিচিত মুখ। তাই এখন সাদা বলেও উন্নতি করতে চাই। আর সে কারণেই ইতালির হয়ে খেলছি এখন।’
আইএন/জেআইএম