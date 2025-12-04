  2. খেলাধুলা

৩০ বারের চেষ্টায় রুটের প্রথম সেঞ্চুরি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
৩০ বারের চেষ্টায় রুটের প্রথম সেঞ্চুরি

টেস্ট ক্যারিয়ারে এটি তার ৪০তম সেঞ্চুরি। কিন্তু এর আগে কখনই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতক ছোঁয়া হয়নি জো রুটের। সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল ৮৯ রানের।

অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দীর্ঘ ১২ বছরের আক্ষেপ ঘুচলো। আগের ১৫ টেস্টে ২৯ ইনিংস খেলে একটিও সেঞ্চুরির দেখা পাননি। এবার ১৬ টেস্টে ৩০তম ইনিংস খেলতে নেমে অবশেষে তিন অংকের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পেলেন রুট, ৩৫ ছুঁইছুঁই বয়সে।

শুধু সেঞ্চুরির আক্ষেপ ঘুচানোই নয়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আজ (বৃহস্পতিবার) এক হাজার রানও পূর্ণ করেছেন সাবেক এই ইংলিশ অধিনায়ক।

এমএমআর/আইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।