বিফলে প্রিতমের সেঞ্চুরি, সহজ জয় সিলেটের

প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রথম ইনিংসে ২১৩ রান করে ম্যাচ সেরা হলেন সিলেটের ব্যাটার অমিত হাসান

প্রথম ইনিংসেই ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিল রাজশাহী। দ্বিতীয় ইনিংসে অমিত হাসানের ডাবল সেঞ্চুরি ও আব্দুল্লাহ গালিবের ১৮০ রানের সুবাদে বিশাল লিড পায় সিলেট। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসেও ভালো করতে পারেনি রাজশাহী। একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিতম কুমারের সেঞ্চুরি তাই বিফলে গেছে। চতুর্থ ইনিংসে ৩৮ রানের লক্ষ্য বিনা উইকেটেই টপকে গেছে সিলেট।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে রাজশাহীকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিকরা। ৬ ম্যাচে ২ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট সিলেটের। সমান পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ময়মনসিংহ, রানরেটে পিছিয়ে সিলেট। আর ৬ ম্যাচে চতুর্থ হারের স্বাদ পাওয়া রাজশাহী ৮ দলের মধ্যে আছে সবার নিচে।

৩ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে আজ শেষদিনের খেলা শুরু করে রাজশাহী। মঙ্গলবার ৫৮ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর মেহরাব জুনিয়রকে নিয়ে ৮৮ রানের জুটি গড়ে দিন শেষ করেন প্রিতম কুমার। আজ (বুধবার) আর মাত্র ১৪ রান যোগ হতেই ভাঙে তাদের ১০২ রানের জুটি। ৫৫ রান করে ফেরেন মেহরাব।

এরপর রহিম আহমেদকে নিয়ে আরও ৭৭ রানের জুটি গড়েন প্রিতম। তবে তিনি একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকলেও অন্যপ্রান্তে বাকিরা ছিলেন আসা-যাওয়ার মিছিলে। ৩২৮ রানের মাথায় নবম ব্যাটার হিসেবে আউট হন প্রিতম। এর আগে তার নামের পাশে জমা হয় ১৪৩ রান। ২৩৩ বলের ইনিংসে তিনি হাঁকান ১৮টি বাউন্ডারি। শেষ পর্যন্ত রাজশাহী ৩৩৬ রানে অলআউট হয়।

সিলেটের আবু জায়েদ রাহী ও নাবিল সামাদ নেন ৩টি করে উইকেট। চতুর্থ ইনিংসে সিলেটের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৩৮ রান। অধিনায়ক জাকির হাসান (২০) ও মুবিন আহমেদ দিশানের জুটিতে বিনা উইকেটেই জয় তুলে নেয় সিলেট।

এর আগে প্রথম ইনিংসে ২৩৬ রানে গুটিয়ে যায় রাজশাহী। সিলেটের নাবিল সামাদ নেন ৪ উইকেট। জবাবে ৮ উইকেট হারিয়ে ৫৩৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে সিলেট। এরপর প্রিতম কুমার সেঞ্চুরি পেলেও সিলেটকে লড়াইয়ের মতো লক্ষ্যও দিতে পারেননি রাজশাহীর দলটি। ফলে সহজ জয় পেয়েছে সিলেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

রাজশাহী ১ম ইনিংস: ২৩৬/১০, ৬১.৪ ওভার (মেহরাব হোসেন ৫৬, রহিম আহমেদ ৫১; নাবিল সামাদ ৪/৪২, আবু জায়েদ রাহী ৩/৬২, রেজাউর রহমান রাজা ২/৫৮) ও ২য় ইনিংস: ৩৩৬/১০, ৯৬.৪ ওভার (প্রিতম কুমার ১৪৩, এসএম মেহেরব ৫৫, সাব্বির হোসেন ২৭; আবু জায়েদ রাহী ৩/৬৬, নাবিল সামাদ ৩/৭০)।

সিলেট ১ম ইনিংস: ৫৩৫/৮ ডি. ১১৯.৪ ওভার (আব্দুল্লাহ গালিব ১৮০, অমিত হাসান ২১৩, জাকির হাসান ৬০, আশরাফুল হাসান রিহাদ ৪২*; নাহিদ রানা ৩/৮৮, আসাদুজ্জামান পায়েল ২/১০৬) ও ২য় ইনিংস: ৩৮/০, ৯.২ ওভার (জাকির হাসান ২০*, দিশান ১৩*)।

ফল: সিলেট বিভাগ ১০ উইকেটে জয়ী। ম্যাচ সেরা: অমিত হাসান।

