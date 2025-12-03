  2. খেলাধুলা

লাতিন বাংলা সুপার কাপ

ঢাকায় আর্জেন্টিনার ক্লাব অ্যাথলেটিকো চার্লোন

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় আর্জেন্টিনার ক্লাব অ্যাথলেটিকো চার্লোন

‘এএফবি লাতিন বাংলা সুপার কাপে’ অংশ নিতে ব্রাজিলের ক্লাব সাও বার্নারদো এএফসির পর ঢাকায় এসেছে আর্জেন্টিনার ক্লাব অ্যাথলেটিকো চার্লোন। আজ (বুধবার) সকালে মেসিদের দেশের ক্লাবটি সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের ক্লাব নিয়ে আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ অনেক। বিমানবন্দরে আর্জেন্টিনার দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান আয়োজক প্রতিষ্ঠান এএফ বক্সিং প্রমোশন ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমডি আসাদুজ্জামান।

এর আগে মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় পৌঁছায় ব্রাজিলের ক্লাব সাও বার্নার্দো ফুটবল ক্লাব। দুই লাতিন পরাশক্তির ক্লাবের সঙ্গে এই সুপার কাপে খেলবে স্বাগতিক বাংলাদেশের রেড গ্রিন ফিউচার স্টার (বাফুফে) দল। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের সবকটি ম্যাচ।

বাংলাদেশে খেলতে এসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন অ্যাথলেটিকো চার্লোনের ফুটবলাররা। বিমানবন্দরে একজন আর্জেন্টাইন ফুটবলার সাংবাদিকদের জানান, ‘বাংলাদেশে খেলার আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা সত্যিই আনন্দিত। আমরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুপার কাপ জয়ের জন্যই আমরা বাংলাদেশে এসেছি। আমাদের প্রস্তুতি বেশ ভালো।’

ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসি এবং আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় নিয়ে দেশের মানুষের গর্বের কথা তুলে ধরে তিনি যোগ করেন, ‘মেসি ও আর্জেন্টিনার কথা বলবো - মেসির জন্য সত্যিই আমরা গর্বিত। আমরা আশা করছি আর্জেন্টিনা আগামী বিশ্বকাপও জিতবে।’

লাতিন বাংলা সুপার কাপের সূচি অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর ব্রাজিল (সাও বার্নার্দো) বনাম বাংলাদেশ (রেড গ্রিন ফিউচার স্টার), ৮ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনা (অ্যাথলেটিকো চার্লোন) বনাম বাংলাদেশ (রেড গ্রিন ফিউচার স্টার) এবং ১১ ডিসেম্বর ব্রাজিল (সাও বার্নার্দো) বনাম আর্জেন্টিনা (অ্যাথলেটিকো চার্লোন) মুখোমুখি হবে।

সুপার কাপের শেষ দিন অর্থাৎ ১১ ডিসেম্বরের ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি কাফু ও আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ক্যানিজিয়া। কিংবদন্তি দু’জনের আগমণ এই সুপার কাপের আকর্ষণ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা।

ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার ফুটবলের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আবেগ নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। এই লাতিন বাংলা সুপার কাপ সেই আবেগকে মাঠে টেনে আনতে সফল হবে বলে মনে করছেন ফুটবল সংশ্লিষ্টরা।

আরআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।