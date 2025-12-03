টানা দ্বিতীয়, মোট ৫৩তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির

টানা দ্বিতীয়, মোট ৫৩তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির
৩৭ পেরিয়ে বয়স তার ৩৮ চলমান। বিরাট কোহলি যেন হঠাৎ করেই আবার জ্বলে উঠলেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি ৩৮ বছরের নন, যেন ২৮ বছরের টগবগে এক তরুণ। এখনও তার ব্যাটের ধার সমানভাবে কার্যকর। প্রতিপক্ষের বোলারদের এখনও কেটে কুটি কুটি করতে সক্ষম।
রাঁচির পর জয়পুর। ভিন্ন দুটি স্টেডিয়াম হলেও, স্ক্রিপ্ট একই। টানা দ্বিতীয়বার তিন অংকের ঘর ছুঁলেন বিরাট কোহলি। এবার জয়পুরে সেঞ্চুরি করে কোহলি থামলেন ১০২ রানে। সব মিলিয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে ৫৩তম সেঞ্চুরি করলেন ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটার।
রাঁচিতে বিরাট কোহলি করেছিলেন ১৩৫ রান। ভারত করেছিল ৩৪৯ রান। ম্যাচটাও শেষ মুহূর্তে জয় করে নিয়েছিল ভারত। জয়পুরে টস হেরেছিল ভারত। আমন্ত্রিত হয়ে ব্যাট করতে নেমে জসস্বি জয়সওয়াল ও রোহিত শর্মা সূচনা কিছুটা ভালো করেন। ৮ বলে ১৪ রান করে আউট হন রোহিত শর্মা। ৩৮ বলে ২২ রান করেন জসস্বি জয়সওয়াল।
রোহিত শর্মা আউট হওয়ার পরই মাঠে নামেন কোহলি। ৬২ রানের মাথায় জয়সওয়াল আউট হয়ে গেলে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে জুটি বাধেন কোহলি। দু’জনের ব্যাটে ১৯৫ রানের বিশাল এক জুটি গড়ে ওঠে। কোহলির সঙ্গে সেঞ্চুরি করেন গায়কোয়াড়ও। ২৫৭ রানের মাথায় তিনি আউট হন ১০৫ রান করে। ৮৩ বলে খেলা এই ইনিংসটি সাজানো ছিল ১২টি বাউন্ডারি ও ২ ছক্কায়।
বিরাট কোহলি আউট হন ২৮৪ রানের মাথায়। ৯৩ বলে ১০২ রান করে বিদায় নেন তিনি ৭টি বাউন্ডারি ও ২ ছক্কা মেরে।
আইএইচএস/