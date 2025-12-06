গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে ড্র করেও জয়ের স্বাদ পেলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে ড্র করেও জয়ের স্বাদ পেলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৫৩১ রানের লক্ষ্য টপকানো সম্ভব নয়, এটি মোটামুটি সবারই জানা ছিল। ক্রাইস্টচার্চে কত তাড়াতাড়ি ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হবে সেটি দেখার অপেক্ষায় ছিল সবাই। কিন্তু এমনটা মোটেও হয়নি। জাস্টিন গ্রিভসের হার না মানা ডাবল সেঞ্চুরিতে জয়ের স্বাদের মতোই এক ড্র পেয়েছে উইন্ডিজরা।
চতুর্থ দিন চতুর্থ ইনিংসে সফরকারীরা ব্যাট করতে নেমে ৭২ রানেই হারিয়ে বসে ৪ উইকেট। দুশোর বেশি ব্যবধানে নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট নিজেদের করে নেবে মনে হচ্ছিল তখন। তখনই দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শাই হোপ ও জাস্টিন গ্রিভস। ১৪০ রানের জুটি গড়ে দিন শেষ করে দুজন। হোপ ১১৬ ও গ্রিভস অপরাজিত ছিলেন ৫৫ রানে।
পঞ্চম দিন ৩১৯ রানের বাকি লক্ষ্য তাড়া করতে নামে সফরকারীরা। খুঁজতে থাকে হোপের ব্যাটে হোপ। দলের বোর্ডে আরও ৫৬ রান যোগ হয় ১৮ ওভারে। ১৪০ রানে থাকা অবস্থায় জ্যাকব ডাফির বলে উইকেটের পেছনে টম লাথামকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন হোপ। ২৬৮ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় ক্যারিবিয়রা।
তখনই ম্যাচ শেষ ভাবা হচ্ছিল। কেননা, দলের বোর্ডে ১০ রান যোগ হতেই বিদায় নেন ৪ রান করা টেভিন ইলমাচ। ২৭৭ রানে পতন হয় ষষ্ঠ উইকেটের। বাকি উইকেটগুলো দ্রুত নিয়ে জয় উদযাপনের জন্য প্রস্তুত ছিল কিউইরা।
তবে কিউইদের স্বপ্নকে ধুলিস্যাৎ করে দেন জাস্টিন গ্রিভস ও কেমার রোচের অবিচ্ছিন্ন ১৮০ রানের জুটি। ব্যাটিং করেছেন দুজন ৬৮ ওভার। এই জুটিতেই গ্রিভস তুলে নেন নিজের শতক ও পরে অর্ধশতক। ২২৯ বলে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় শতক আদায়ের পর লড়াই চালিয়ে সেটিকে রূপান্তর করেন ডাবল সেঞ্চুরিতে। ৩৮৮ বলে ১৯ চারে খেলেন অপরাজিত ২০২ রানের ইনিংস।
গ্রিভসের দ্বিশতক আদায় সহজ হয়েছে কেমার রোচের যোগ্য সঙ্গে। উইকেটে টিকে থেকে তিনি খেলেন ২৩৩ বলে ৫৮ রানের ইনিংস। ছিল আটটি চারের মার। ৬ উইকেটে ৪৫৭ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর ড্র মেনে নেয় দুই দলের ক্রিকেটাররা। অপরাজিত ২০২ ও বল হাতে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন গ্রিভস।
নিউজিল্যান্ডের হয়ে দিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট পেয়েছেন জ্যাকব ডাফি। সমান ১টি করে উইকেট গেছে হেনরি, ফোকস ও ব্রেসওয়েলের ঝুলিতে।
এর আগে, প্রথম ইনিংসে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড করে ২৩১ রান। ৬৪ রানের লিড পায় তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৬৭ রানে অলআউট করে। দ্বিতীয় ইনিংসে টম লাথাম ও রাচিন রবীন্দ্রর সেঞ্চুরিতে ৪৬৬ রান সংগ্রহ করে ৫৩০ রানের লিডের পাহাড় গড়ে ব্ল্যাকক্যাপসরা। কিন্তু এরপরও জয়ের দেখা পাওয়া হলো না নিউজিল্যান্ডের। জাস্টিন গ্রিভসের অপরাজিত ২০২ রানের ইনিংসে ড্র করেও জয়ের স্বাদই পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
আইএন