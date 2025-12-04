এমবাপের জোড়া গোলে বার্সার সঙ্গে ব্যবধান কমালো রিয়াল

এমবাপের জোড়া গোলে বার্সার সঙ্গে ব্যবধান কমালো রিয়াল
এমবাপের জোড়া গোলে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের দাপুটে জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্য গোলটি এসেছে এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার হেড থেকে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সান মামেসে লা লিগার ম্যাচে জাবি আলনসোর দলের জয়ে তিন গোলের তিনটিতেই অবদান রাখেন এমবাপে। সাম্প্রতিক সময়ে ৪ ম্যাচে ৩ ড্র্রয়ে দলের হতাশা দূর করার মতো পারফরম্যান্স করলেন ফরাসি তারকা।
এই জয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান কমেছে ১ পয়েন্ট। ১৫ ম্যাচে ১১ জয়ে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে রিয়ালের অবস্থান দুইয়ে। ১৫ ম্যাচে ১২ জয়ে ৩৭ পয়েন্ট শীর্ষে থাকা বার্সার।
ম্যাচের মাত্র ৭ মিনিটেই কিলিয়ান এমবাপের ঝলকে এগিয়ে যায় রিয়াল। নিজেদের বক্স থেকেই এমপবাপেকে বল বড় করে বাড়ান ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড। মাঝমাঠে বল পেয়ে একজন কাটিয়ে প্রতিপক্ষের বক্সের কাছাকাছি গিয়ে বাইরে থেকেই দুর্দান্ত শটে লিড এনে দেন দলকে।
২৫ ও ৩০ মিনিটে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে স্বাগতিকরা দুইবার প্রচেষ্টা চালালেও দারুণ দৃঢ়তার পরিচয় নেন রিয়াল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া।
৩৮ মিনিটে গোল করার কাছাকাছি ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তবে ৪ মিনিট পর ম্যাচের ৪২ মিনিটে দলের গোলে আরও একবার দৃশ্যপটে এমবাপে। তার হেড থেকে বল নাগালে পেয়ে হেডেই গোল করেন কামাভিঙ্গা।
প্রথমার্ধের খেলায় ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। বিরতির পরও স্বাগতিকরা কুর্তোয়ার পরীক্ষা নিয়ে সফল হতে পারেননি। সফল পুনরায় এমবাপে। ৫৯ মিনিটে করেন দলের তৃতীয় ও নিজের জোড়া গোল।
আলভারো কারেরাসের পাস থেকে বল পেয়ে ২৫ গজ দূর থেকে জোরালো শটে জাল কাঁপান এমবাপে। গত ১৫ ম্যাচে এটি তার ১৬তম গোল। দুই দলই বেশ কয়েকটি চেষ্টা চালালেও এরপর ম্যাচে আর গোল হয়নি। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল।
