  2. খেলাধুলা

ওয়েলিংটন টেস্ট

কিউই বোলিং তোপে ২০৫ রানেই অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ওয়েলিংটন টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের সামনে একদমই সুবিধা করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসে মাত্র ২০৫ রানেই গুটিয়ে গেছে ক্যারিবীয়রা। জবাবে বিনা উইকেটে ২৪ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করেছে কিউইরা।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনারের ব্যাটে ভালো শুরুই করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্রেন্ডন কিং আর জন ক্যাম্পবেল জুটিতে তুলে দেন ৬৬ রান। কিং ৩৩ করে আউট হন। ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে আসে ৪৪।

তারপরও একটা সময় ভালো অবস্থানে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৩ উইকেটে তাদের বোর্ডে ছিল ১৫৩ রান। সেখান থেকে ৫২ রানে বাকি ৭ উইকেট হারায় সফরকারীরা।

পরের ব্যাটারদের মধ্যে শাই হোপ ৪৮ আর রস্টন চেজ ২৯ রান করেন। বাকিরা কেউ বিশের ঘরও ছুঁতে পারেননি।

কিউই দুই পেসার ব্লেয়ার টিকনার ৩২ রানে ৪টি আর অভিষিক্ত মাইকেল রাই ৬৭ রানে নেন ৩টি উইকেট।

এমএমআর

