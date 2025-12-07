যে কারণে জাকেরকে ‘আনলাকি’ বলছেন আশরাফুল
সাম্প্রতিক সময়ে রান খরায় ভুগছেন জাকের আলী। তবে এর চেয়েও বেশি অফসাইডে শট খেলতে না পারা তাকে ভোগাচ্ছে বেশি, চারদিক থেকে সমালোচিতও হচ্ছেন। বিশেষ করে আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ সিরিজে বাজে ভাবে অফসাইডে তার ব্যার্থতা লাইমলাইটে এসেছে। এরপর চট্টগ্রামে আয়ারল্যান্ড সিরিজের সময় জাকেরকে নিয়ে অফ সাইডের শট খেলার জন্য বাড়তি অনুশীলন করিয়েছেন জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল।
জাতীয় দলের চলতি স্কিল ক্যাম্পেও জাকেরের সঙ্গে আলাদা করে কাজ করছেন আশরাফুল। জাকের সমস্যাটা আসলে কোথায়, এম প্রশ্নে তাকে আনলাকি বলেন তিনি। আশরাফুল বলেন, ‘আমি (ওকে) একটু আনলাকি বলব। জাকির আলী অনিক টেস্ট ম্যাচে সে খেলতে পারেনি, চমৎকার প্র্যাকটিস করেছে। তারপর একটা ম্যাচ খেললো। ওই ম্যাচে দুইটা বল বাদ দিলে, যেই বলে একটা অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বল লেগে মারতে গিয়েছিলেন আর যেটা আউট হয়েছেন, এই দুইটা বল বাদ দিলে, বাকি ১৪টা বলই আমি বলব যে সে মেরিট অনুযায়ী খেলেছেন, ভালো ব্যাটিং করছিল।’
‘আনলাকি যে সে ম্যাচ পায়নি। যদি ব্যাক টু ব্যাক আরো দুইটা ম্যাচ পেত, তাহলে আমি শিওর যে সে বড় রানই করত, কারণ সে মেন্টালি প্রচুর স্ট্রং এবং সে কিন্তু পারফর্মার। যখন সে বাংলাদেশ টিমে ঢুকেছে, ঢোকার আগে কিন্তু তিনটা সিজন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ বলেন, এনসিএল বলেন, বিসিএল বলেন, বিপিএল বলেন, সব জায়গায় কিন্তু সে পারফর্ম করে বাংলাদেশ টিমে ঢুকেছে। এবং বাংলাদেশ টিমে ঢুকেও কিন্তু সে তিনটা ফরম্যাটেই ভালো খেলেছেন।’
আশরাফুল বিশ্বাস করেন আসন্ন বিপিএল জাকেরের জন্য খারাপ সময় থেকে বের হয়ে আসার জন্য দারুণ প্লাটফর্ম হতে পারে। তিনি বলেন, ‘রিসেন্টলি ওর (জাকের) একটু খারাপ সময় যাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে বিপিএল-টা খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম তার জন্য। ভালো দলে আছে (নোয়াখালী এক্সপ্রেস)। সুজন ভাই আছেন হেড কোচ হিসেবে এবং অনেকদিন সে কাজ করেছেন, আবহানির হয়ে খেলেছেন। তো তার সবকিছুই সুজন ভাই ভালো জানেন। আমি শিওর যে বিপিএল-এ সে তার ভালো রিদমে চলে আসবে ইনশাল্লাহ।’
