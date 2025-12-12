  2. খেলাধুলা

ভারতের বিপক্ষে সিরিজে সমতা দক্ষিণ আফ্রিকার

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতের বিপক্ষে সিরিজে সমতা দক্ষিণ আফ্রিকার

কুইন্টন ডি ককের ৪৬ বলে ৯০ রানের ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ্য দাঁড়ায় ২১৩ রানে। ভারতের জন্য কোনো লক্ষ্যই কঠিন না, তার ওপর নিজেদের মাঠে খেলা। তাই জয়ের দেখা যেকোনোভাবে পাবেই। এমনটা ভাবা হলেও বাস্তবে হয়েছে ব্যতিক্রম। ১৬২ রানে অলআউট হয়ে হারতে হয়েছে ৫১ রানে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) নিউ চন্ডিগড়ে ম্যাচটা ভারত হেরেছে মূলত ৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে। তবে সেই ৫ উইকেট না হারালেও ১৮ বলে ৭২ রানের সমীকরণ মেলানো অসম্ভবই ছিল। যদিও তিলক ভার্মা ও জিতেশ শর্মা ৪ বলে ১৫ রান করে শুরুটা করেন সমীকরণ স্পর্শ করার ইনটেন্টে। তবে হাতে থাকা ৫ উইকেট যে এভাবে মুহূর্তেই পড়ে যাবে তা নিশ্চিতভাবেই ভাবতে পারেনি স্বাগতিকরা।

প্রথম ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাটিং করে একশ রানের নীচে অলআউটের লজ্জায় পড়ে প্রোটিয়াদের হারতে হয়েছিল ৭৪ রানে। তবে এবার ৫১ রানের জয়ে সিরিজে সমতা ফেরালো সফরকারীরা।

টস হেরে প্রোটিয়াদের ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। আগে ব্যাটিং করে দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে দাঁড় করায় ২১৩ রানের সংগ্রহ। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৯.১ ওভারে ভারত অলআউট হয় ১৬২ রানে। ৩৪ বলে ৬২ রান করে ভারতকে আশা দেখাচ্ছিলেন তিলক। তবে শেষ পর্যন্ত ৫ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকরা হেরে যায় ম্যাচ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭ বলে ২৭ রান করেছেন জিতেশ শর্মা।

লুথো শিপমালার করা ১৮তম ওভারেই শুরু হয় ভারতের ধস। পঞ্চম বলে জিতেশ আউট হন। পরের ওভার করতে আসা ওটনেইল বার্টমান তুলে নেন শিভম দুবে, অর্শদীপ সিং ও বরুণ চক্রবর্তীর উইকেট। শেষ ওভারের করেন লুঙ্গি এনগিদি। প্রথম বলেই তিলকের ক্যাচে সমাপ্তি হয় ইনিংসের।

এর আগে, টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকার দুইশো ছাড়ানো সংগ্রহ পার করাতে মুখ্য ভূমিকা রাখেন কুইন্টন ডি কক। খেলেন ৪৬ বলে ৯০ রানের ইনিংস। ইনিংসটি সাজান ৫ চার ও ৭ ছক্কায়।

শেষদিকে দুই ক্যামিও ইনিংস আসে দুই প্রোটিয়া ব্যাটারের ব্যাট থেকে। ডোনোভান ফেরেইরা ১৬ বলে ৩০ রান এবং ডেভিড মিলার করেন ১২ বলে অপরাজিত ২০ রান। তাতেই সফরকারীদের সংগ্রহ ছাড়িয়ে যায় দুইশো। ম্যাচসেরা হয়েছেন কুইন্টন ডি কক।

সিরিজের তৃতীয় টি–টোয়েন্টি ম্যাচটি আগামী ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হবে।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।