নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৩ বলের ওভার, রেকর্ডবইয়ে আর্শদিপ

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৩ বলের ওভার, রেকর্ডবইয়ে আর্শদিপ
ভারতকে ৫১ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচে অদ্ভুত এক ওভার করেছেন ভারতের আর্শদিপ সিং। ১৩ বলে শেষ করেছেন তিনি ওভার।
ভারতীয় এই পেসার ১৩তম ওভারে বোলিং করতে এসে প্রথম বলে হজম করেন ছক্কা। স্লটে পেয়ে লং অফের ওপর দিয়ে ছক্কা মারেন কুইন্টন ডি কক। পরের ৭ বলের মধ্যে ৬টি করেন ওয়াইড।
ছক্কার পরের দুই বল ওয়াইড করার পর একটি লিগ্যাল ডেলিভারির পর এবার টানা ৪টি ওয়াইড দেন তিনি। এরপর টানা ৩ বল লিগ্যাল ডেলিভারির পর আবারও একটি ওয়াইড। পরে বলটি লিগ্যাল করে শেষ করেন ১৩ বলের ওভার।
ওই ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোরকার্ডে যোগ হয় ১৮ রান। এই ওভারটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে (পূর্ণ সদস্য দেশ) যৌথভাবে সর্বোচ্চ বল করার নজির।
গত বছর ১৩ বলের ওভার করেছিলেন আফগানিস্তানের পেসার নাভিন উল হকও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সিসান্দা মাগালা পাকিস্তানের বিপক্ষে এক ওভার শেষ করতে করেন ১২ বল।
এদিকে, ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১ বলের ওভার করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও খলিল আহমেদ। ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পান্ডিয়া ১ বলের ওভার করেন আর খলিল করেন গত বছর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
