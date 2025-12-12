  2. খেলাধুলা

বিলবাওয়ে পিএসজির দলীয় বাসে পাথর নিক্ষেপ, আটক দুই

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০২ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে একধিকবার চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি পিএসজি। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা মাঠে দুর্দান্ত খেলার পরও হোঁচট খেতে হয়েছে বিলবাওয়ের মাঠে।

পয়েন্ট ভাগাভাগির সেই ম্যাচ শেষে রাতে হোটেলে ফিরে যায় দুই দল। জানা গেছে, বিলবাওয়ে হোটেলের বাইরে পিএসজির গাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মারার ঘটনা ঘটেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পিএসজি দলীয় সূত্রে এই তথ্যটি প্রকাশ করেছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

সূত্রের দেওয়া তথ্যমতে, ঘটনার সময় বাসটি পার্ক করা ছিল এবং তাতে কোনো যাত্রী ছিল না।

মিডিয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাড়ির কাচ দুটি ভেঙে গেছে এবং এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। তবে পিএসজি ক্লাবের সদস্যরা বৃহস্পতিবার সকালে নির্ধারিত ফ্লাইট ধরে প্যারিস যাওয়ার জন্য নিরাপদে বিমানবন্দরে যেতে পেরেছেন।

সূত্র আরও জানিয়েছে, ঘটনাটি নিয়ে অভিযোগ দায়েরের কথা ভাবছে ক্লাবটি।

বুধবার রাতে ইউরোপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি বিলবাওয়ের বিপক্ষে ০-০ গোলে ড্র করে। ৩৬ দলের এই লিগে পিএসজি অবস্থান করছে তৃতীয় স্থানে, আর বিলবাও রয়েছে ২৮তম স্থানে।

