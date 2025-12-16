২৫ কোটি ২০ লাখে বিক্রি হলেও গ্রিন পাবেন মাত্র ১৩ কোটি রুপি, কেন
আইপিএলে আবারও চমক দেখিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। রেকর্ড ২৫ কোটি ২০ লাখ রুপিতে অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে কিনেছে কেকেআর।
কিন্তু ২৫ কোটির বেশি মূল্যে বিক্রি হলেও পুরো অর্থটা পাবেন না তিনি। গ্রিন পাবেন মাত্র ১৩ কোটি রুপি। অর্থাৎ, ১২ কোটি ২০ লাখ রুপি বাদ যাবে তার মূল্য থেকে। কেন এত রুপি পাবেন না অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার? নেপথ্যে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক নিয়ম।
আজ (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত আইপিএলের ছোট নিলামের জন্য বিশেষ একটি নিয়ম চালু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কোনও বিদেশির ক্রিকেটারের মূল্য যতই উঠুক না কেন, তিনি ১৮ কোটি রুপির বেশি হাতে পাবেন না তিনি। কারণ, ছোট নিলামে বিদেশি ক্রিকেটারদের সর্বাধিক দাম ১৮ কোটি রুপি রাখা হয়েছে।
কিন্তু সব দলের ক্ষেত্রে ১৮ কোটি টাকার অঙ্কটা খাটবে না। কারণ, এর বাইরেও আরও একটি নিয়ম আছে। প্রত্যেক দল যে টাকায় তাদের সবচেয়ে দামি ভারতীয় ক্রিকেটারকে রেখেছে, তার চেয়ে বেশি দাম সেই দলের কোনও বিদেশি ক্রিকেটার পাবে না। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সবচেয়ে দামি ভারতীয় ক্রিকেটার রিঙ্কু সিং। তার দাম ১৩ কোটি রুপি। তাই এ ক্ষেত্রে ১৮ কোটির নিয়ম খাটছে না। সেই কারণেই গ্রিন ১৩ কোটি রুপিই পাচ্ছেন।
তবে যে টাকায় কোনও বিদেশিকে নেওয়া হবে, সেই টাকাই দিতে হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে। অর্থাৎ, গ্রিনের জন্য ২৫ কোটি ২০ লাখ রুপি খরচ হবে কেকেআরের। গ্রিন ১৩ কোটি টাকা পাওয়ার পর বাকি যে ১২ কোটি ২০ লাখ টাকা সেটি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটারদের কল্যাণমূলক কাজের পিছনে ব্যায় করবে।
আইএইচএস/