নিউজিল্যান্ডের ৫৭৫ রানের পাহাড়, শক্ত জবাব ওয়েস্ট ইন্ডিজের

নিউজিল্যান্ডের ৫৭৫ রানের পাহাড়, শক্ত জবাব ওয়েস্ট ইন্ডিজের
টম ল্যাথামের সেঞ্চুরির পর ডেভন কনওয়ের ডাবল সেঞ্চুরিতে ভর করে ৮ উইকেটে ৫৭৫ রানের পাহাড় গড়ে ইনিংস ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। তবে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে তারপরও খুব একটা স্বস্তিতে নেই স্বাগতিকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজও যে ভালো জবাব দিচ্ছে!
বিনা উইকেটে ১১০ রান তুলে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ক্যারিবীয়রা। জন ক্যাম্পবেল ৪৫ আর ব্রেন্ডন কিং ৫৫ রানে অপরাজিত আছেন। ৪৬৫ রানে পিছিয়ে সফরকারীরা।
এর আগে ১ উইকেটে ৩৩৪ রান নিয়ে দিন শুরু করে নিউজিল্যান্ড। কনওয়ে অপরাজিত ছিলেন ১৭৮ রানে। ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি।
৩৬৭ বলে ২২৭ রানের ম্যারাথন ইনিংসে ৩১টি বাউন্ডারি হাঁকান কনওয়ে। এটিই তার ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস। রাচিন রাবিন্দ্র অপরাজিত থাকেন ৭২ রানে।
এমএমআর