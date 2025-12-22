আইএল টি-টোয়েন্টি
ব্যাটে-বলে ম্যাচসেরা সাকিব
জাতীয় দল থেকে ব্রাত্য সাকিব আল হাসান খেলে বেড়াচ্ছেন ফ্রাঞ্চাইজি লিগ। তবে সেভাবে ভালো করতে পারছেন না কোথাও। ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগেও ছিলেন নিষ্প্রভ। তবে লো-স্কোরিং ম্যাচে এবার পারফরম্যান্স দেখিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।
এমআই এমিরেটসের হয়ে ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে বল হাতে ১৪ রানে ২ উইকেট শিকারের পর ব্যাট হাতে ২৫ বলে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে হয়েছেন ম্যাচসেরা।
রোববার (২২ ডিসেম্বর) দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় এমআই এমিরেটস। তাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে সুবিধাই করতে পারেনি ডেজার্ট ভাইপার্সের ব্যাটাররা। ২০ ওভার ব্যাটিং করে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রানের বেশি করতে পারেনি তারা।
ডেজার্টের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন ড্যান লরেন্স। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ রান করেন ম্যাক্স হোল্ডেন। ৪ ওভারে ১৪ রান খরচায় ২ উইকেট শিকার করেন সাকিব আল হাসান। ২ উইকেট পান জহুর খানও। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন গজনফর ও আরব গুল।
সাকিব ফেরান ফখর জামান ও স্যাম কারানকে। ফখর হন স্টাম্পিং আর স্যামকে নিজের বলে নিজেই ক্যাচ নিয়ে ফিরিয়েছেন তিনি।
ছোট লক্ষ্য জবাব দিতে নেমে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে ডেজার্টও। ফলে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে এমআইও। ৫৩ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর ব্যাটিংয়ে নামেন সাকিব। ২৫ বলে ১ চারে ১৭ রান করে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। এমআইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ২৬ রান আসে কাইরন পোলার্ডের ব্যাট থেকে।
৮ ম্যাচে এটি তাদের পঞ্চম জয়। ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান এমআইয়ের। হারলেও ৯ ম্যাচে ৭ জয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই অবস্থান করছে ভাইপার্স।
আইএন