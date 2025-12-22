  2. খেলাধুলা

বিপিএলের আগেই মুখোমুখি রংপুর-রাজশাহী

প্রকাশিত: ১১:৪৬ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের এবারের আসরের পর্দা উঠবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। এর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও রংপুর রাইডার্স।

আজ সোমবার বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দুই দলের এই প্রস্তুতি ম্যাচ শুরু হবে দুপুর সাড়ে ১২টায়।

এবার নিলাম থেকে লিটন কুমার দাসকে দলে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। তার আগে মোস্তাফিজুর রহমান, খাজা নাফির মতো ক্রিকেটারদের তারা দলে ভিড়িয়েছে সরাসরি চুক্তিতে। তাওহীদ হৃদয়, নাহিদ রানা, আলিস আল ইসলামরাও এবার বিপিএল খেলবেন রংপুরের জার্সিতে।

এবারই প্রথম বিপিএলে অংশ নিচ্ছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিমদের আগেই দলে ভেড়ায় তারা। এরপর জিসান আলম, মুশফিকুর রহিমদের নিলাম থেকে দলে টেনেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান, সাহিবজাদা ফারহান, মোহাম্মদ নওয়াজ, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী রাব্বি , আকবর আলী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আবদুল গাফফার সাকলাইন, এসএম মেহেরব হাসান, ওয়াসী সিদ্দিকী, মোহাম্মদ রুবেল, শাকির হোসেন শুভ্র, মুশফিকুর রহিম, দুশান হেমান্ত, জাহানদাদ খান।

রংপুর রাইডার্স

নুরুল হাসান সোহান, মোস্তাফিজুর রহমান, খাজা নাফি, সুফিয়ান মুকিম, লিটন কুমার দাস, তাওহিদ হৃদয়, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাঈম হাসান, কামরুল ইসলাম রাব্বি, ইফতেখার সাজ্জাদ ইফতি, মেহেদী হাসান সোহাগ, মাহমুদউল্লাহ, আব্দুল হালিম , এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক।

