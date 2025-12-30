  2. খেলাধুলা

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলের ম্যাচ স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩২ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলের ম্যাচ স্থগিত

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাহত পুরো দেশ। জাতীয় শোক পালন এবং বেগম খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আজকের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আজকের (মঙ্গলবার) নির্ধারিত দুটি ম্যাচ স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

স্থগিত হওয়া ম্যাচ দুটি হলো— সিলেট টাইটান্স বনাম চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং ঢাকা ক্যাপিটালস বনাম রংপুর রাইডার্স। বিসিবি জানিয়েছে, ম্যাচগুলো পরবর্তীতে পুনঃনির্ধারিত হবে এবং নতুন সূচি যথাসময়ে জানানো হবে।

এর আগে, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় বিসিবি জানায়, দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি ক্রিকেট অবকাঠামো উন্নয়ন ও খেলাটির সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এই শোকাবহ মুহূর্তে বিসিবি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, আজ (৩০ ডিসেম্বর) ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এসকেডি/আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।