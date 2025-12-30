খালেদা জিয়ার মৃত্যু, ফেনীর মজুমদার বাড়িতে শোক সংবাদের মাইকিং

খালেদা জিয়ার মৃত্যু, ফেনীর মজুমদার বাড়িতে শোক সংবাদের মাইকিং
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে পৈত্রিক ভিটা ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার শ্রীপুর মজুমদার বাড়িতে সকাল থেকে মাইকিং করা হয়েছে। তার পৈত্রিক বাড়ির এলাকার মসজিদে মাইকিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয়দের মাঝে শোক সংবাদ জানানো হয়। খবর শুনে পুরো গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিডনি ও হৃদরোগসহ নানা জটিলতায় ভোগার পাশাপাশি সম্প্রতি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৩৭ দিন ধরে তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
এদিকে দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাত দিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় এভারকেয়ার হাসপাতালে এক সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে এই শোক কর্মসূচির ঘোষণা দেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
বেগম খালেদা জিয়া শ্রীপুর মজুমদার বাড়ির ইস্কান্দার মজুমদারের কন্যা। তিনি ফেনী-১ আসন (ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া) থেকে মোট পাঁচবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং একই আসন থেকে তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এফএ/এমএস