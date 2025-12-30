খালেদা জিয়ার আসনে নির্বাচনি কার্যক্রম চলবে: রিটার্নিং অফিসার

খালেদা জিয়ার আসনে নির্বাচনি কার্যক্রম চলবে: রিটার্নিং অফিসার
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের আগে বিএনপি চেয়ারপারসনের মৃত্যু হওয়ায় ভোটের কার্যক্রমে প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসাররা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) থেকে শুরু হয়ে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই।
১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ৩০০ আসনে আড়াই সহস্রাধিক মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বাছাই, আপিল, নিষ্পত্তি শেষে প্রত্যাহারের শেষ সময় রয়েছে ২০ জানুয়ারি। ২১ জানুয়ারি প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে।
এবার ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।
সোমবার মনোনয়নপত্র জমার দিন ছিল।
বগুড়া-৭ আসনে ৫ জন, দিনাজপুর-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ১০ জনের, ফেনী-১ আসনে ১০ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের আগেই সোমবার সকাল ৬টায় মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।
এসব আসনে একাধিক বিএনপির প্রার্থী যেমন রয়েছে, এখনও বাছাই শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত হয়নি।
বাছাইয়ের সময় সব ঠিক থাকলে মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা, আইন-বিধি অনুযায়ী ত্রুটি পেলে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিলের সুযোগ রয়েছে; এরপর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা করা হয়। এসব প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেন রিটার্নিং অফিসার।
বৈধ প্রার্থীর মৃত্যু হলে নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল করে পুনঃতফসিল করার বিধান রয়েছে।
এবার বাছাইয়ের আগেই বিএনপি চেয়ারপারসনের মৃত্যু হওয়ায় মনোনয়নপত্র স্থগিত থাকবে, তবে নির্বাচন বন্ধ হবে না বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার।
জানতে চাইলে বগুড়া জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো. তৌফিকুর রহমান বলেন, বাছাইয়ের আগে মৃত্যু হওয়ায় উনার (বিএনপি চেয়ারপার্সনের) মনোনয়নপত্র বাছাই স্থগিত থাকবে। এ আসনে একাধিক প্রার্থী রয়েছে দলের, তাদের মনোনয়নপত্র রয়েছে। এখনও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে বগুড়া-৭ আসনে নির্বাচন কার্যক্রমে প্রভাব পড়বে না, ভোটের কাজ চলবে।
বাছাই শেষে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল করে ইসিকে অবহিত করার বিধান রয়েছে।
তিনি জানান, আইন-বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংক্রান্ত মনোনয়নপত্র বাছাই করা হচ্ছে। ৪ জানুয়ারির মধ্যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
ফেনী জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মনিরা হক বলেন, ভোটের কার্যক্রম চলবে। ফেনী-১ আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থীও রয়েছে। দলীয় একাধিক মনোনয়নপত্রের বিষয়ে আরপিও অনুযায়ী একজন চূড়ান্ত প্রার্থী করা হবে। জমা দেওয়া মনোনয়নপত্রগুলো যোগ্যতা-অযোগ্যতার তথ্য যাচাই করে রাখা হচ্ছে, প্রার্থীদের উপস্থিতিতে ফেনীর তিনটি আসনের মনোনয়নপত্রের সিদ্ধাান্ত ৪ জানুয়ারি ঘোষণা করা হবে।
ইসির নির্দেশনা অনুযায়ী, কাজ চলমান রয়েছে জানান তিনি।
দিনাজপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম জানান, দিনাজপুরের নির্বাচন কার্যক্রমে কোনো সমস্যা নেই। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজগুলো চলছে।
