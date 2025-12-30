  2. খেলাধুলা

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবির শোক

প্রকাশিত: ১১:০২ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় বিসিবি জানায়, দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি ক্রিকেট অবকাঠামো উন্নয়ন ও খেলাটির সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

বিসিবি আরও জানায়, তার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও উৎসাহ বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নেওয়ার পথে সহায়ক ছিল। এই শোকাবহ মুহূর্তে বিসিবি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

