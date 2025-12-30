এবার প্রথম বিভাগ ক্রিকেট স্থগিত
বেগম খালেদা জিয়ার মারা যাওয়ার খবরে ঘোষিত জাতীয় শোক পালনে দেশের চলমান ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো স্থগিত করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় ঢাকা মহানগর ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম) ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের (২০২৫–২৬ মৌসুম) নির্ধারিত ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
সিসিডিএমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা মোট নয়টি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। এসব ম্যাচের নতুন সূচি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।
জাতীয় শোকের এই সময়ে প্রয়াত নেত্রীর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে সিসিডিএম দেশবাসীর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে।
এর আগে, বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদ জিয়ার মৃত্যুতে স্থগিত করা হয়েছে বিপিএলের মঙ্গলবারের দুই ম্যাচ। শোক জানিয়েছে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব।
এসকেডি/আইএন