আই ওয়াজ রিয়েলি শকড: মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

প্রকাশিত: ১০:২৫ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
এক ম্যাচ আগেই এক বলে ১ রান নিতে পারেননি মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ঠিক পরের ম্যাচেই খেললেন ১৬ বলে ৩৪ রানের ইনিংস। যে ইনিংসের উপর ভর করে শুক্রবার সিলেট টাইটান্সকে হারায় রংপুর রাইডার্স।

বিপিএলে সর্বশেষ দুবার চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। অথচ এবারের নিলামে প্রথম দফায় রিয়াদের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল। আর সেটা দেখে রিয়াদ নিজে বেশ অবাক হয়েছিলেন।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুক্রবার বিপিএলের ম্যাচে সিলেটকে ৬ উইকেটে হারায় রংপুর। ম্যাচ সেরা হওয়া রিয়াদ আসেন সংবাদ সম্মেলনে। সেখানে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে নিলামে প্রথম দফায় তার অবিক্রিত থেকে যাওয়ার প্রসঙ্গও উঠে আসে।

এ নিয়ে রিয়াদ বলেন, ‘আমি নিলামটি দেখছিলাম। আই ওয়াজ রিয়েলি শকড। কারণ গত দুই বছর, এমনকি গত তিন বছরের পারফরম্যান্সের পরিসংখ্যান যদি দেখেন, আমার মনে হয় জাতীয় দলের অনেক খেলোয়াড়ও ওই সময়টায় আমার কাছাকাছি ছিল না। স্ট্রাইকরেট, গড় কিংবা রানে।’

নিলামে প্রথমে মাহমুদউল্লাহ ও মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে কেউ আগ্রহ দেখায়নি। পরে তাদের প্রতি সম্মান রেখে রংপুর রাইডার্সের কর্মকর্তা ইশতিয়াক সাদেকের প্রস্তাবে দুই ক্রিকেটারকে আবারও ‘বি’ ক্যাটাগরিতে তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত রংপুর রাইডার্সে যুক্ত হন মাহমুদউল্লাহ।

রংপুর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাহমুদউল্লাহ বলেন, ‘আমি সত্যিই ইশতিয়াক সাদেক ভাই এবং রংপুর রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ শুরুতে আমাকে কেউ নেয়নি, তারপর তারা আমাকে এই সুযোগটা দিয়েছে। আমিও বিপিএল খেলতে চেয়েছিলাম। এই সুযোগ পাওয়ার পর আমার ভেতরে একটা তাগাদা কাজ করছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ও টিম মালিকদের জন্য, কোচ আর অধিনায়কের জন্য নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করার।’

গতকাল (শুক্রবার) শেষ ৫ ওভারে রংপুরের দরকার ছিল ৪৯ রান। ১৬তম ওভার করতে আসা মেহেদী হাসান মিরাজকে টানা ৪ বলে বাউন্ডারি মেরে ১৯ রান নেন মাহমুদউল্লাহ। ১৬ বলে অপরাজিত ৩৪ রানের ইনিংসে ৭ বল আগেই দলের জয়ও নিশ্চিত করেন।

এ নিয়েও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ বলেন, ‘দল যখন জেতে, অবশ্যই সেটাতে ছোট–বড় ভূমিকা যদি রাখতে পারি, ওটাই সবচেয়ে বড় কথা। যেহেতু গত পরশুর ম্যাচে আমরা হেরেছি, আজকের (গতকাল) ম্যাচটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য মোমেন্টামে ফিরতে।’

এর আগে বৃহস্পতিবার রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে শেষ বলে রিয়াদ ১ রান নিতে না পারলে ম্যাচটা গড়ায় সুপার ওভারে। যেখানে হেরেছে রংপুর রাইডার্স। রিপন মণ্ডলের ইয়র্কার সামলে ১ রান নিতে না পারার সমালোচনারও জবাব দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘১ বলে ১ রান, অনেক কিছু বলে দেওয়াটা সহজ। কিন্তু ডেলিভার করতে গেলে এটা অনেক সময় হয়, অনেক সময় হয় না। মানুষ অনেক সময় ভাবে যে ক্রিকেট খুব সহজ। বিশেষত যারা টি-টোয়েন্টিতে লেট মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করে, তারা খুব ভালো করে জানে যে তাদের পজিশনটা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কত ঝুঁকিপূর্ণ। ধারাবাহিকভাবে এই জায়গায় সফল হওয়া সহজ না। কিন্তু আপনি যদি দলের জন্য চেষ্টা করেন—কখনো সফল হবেন, কখনো ব্যর্থতার দিকে থাকবেন।’

