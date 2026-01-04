  2. খেলাধুলা

জাকেরকে বাইরে রেখেই বাংলাদেশের বিশ্বকাপের দল ঘোষণা

প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। লিটন কুমার দাসের দলে জায়গা হারিয়েছেন জাকের আলী।

গত শুক্রবারই এক প্রতিবেদনে জাগোনিউজ নিশ্চিত করেছিল যে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকছেন না জাকের আলী অনিক ও নাজমুল হোসেন শান্ত। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই। দুজনের একজনও নেই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে।

এই দলে সুযোগ হয়নি মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনেরও। তবে রয়েছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। বিপিএলের প্রথম কয়েক ম্যাচে ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়ে আলোচনায় ছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। টানা দুই ম্যাচে ম্যাচসেরা রিপন মন্ডলও ছিলেন আলোচনায়। আপাতত দুজনের কাউকেই বিবেচনা করেননি নির্বাচকরা।

তবে বিসিবির হাতে সময় থাকছে দলে পরিবর্তন আনার। প্রাথমিক দলে কোনো কারণ ছাড়াই ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিবর্তন আনতে পারবে বিসিবি। এরপর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়লে আইসিসির টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদন লাগবে।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। কলকাতায় পরের দুটি ম্যাচ ইংল্যান্ড ও ইতালির বিপক্ষে। শেষ ম্যাচে তারা মুম্বাইয়ে খেলবে নেপালের বিপক্ষে।

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড

লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান (সহ-অধিনায়ক), পারভেজ ইমন, তাওহিদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদি, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন, তানজিম সাকিব।

