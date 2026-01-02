অস্ট্রেলিয়া-ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও যারা বাংলাদেশে আসবে এ বছর

অস্ট্রেলিয়া-ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও যারা বাংলাদেশে আসবে এ বছর
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। চলতি বছরে সেটাই হবে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এছাড়াও ঘরের মাঠে ভারত-পাকিস্তান,অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলোকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শুক্রবার ২০২৬ সালে সব হোম সিরিজের তালিকা প্রকাশ করেছে বিসিবি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ২৩ জানুয়ারি দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ। সেখানে 'সি’ গ্রুপে সাবেক দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাশাপাশি নেপাল ও ইতালির মুখোমুখি হবে টাইগাররা। ৭ ফেব্রুয়ারী শুরু হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হবে ৮ মার্চ।
চলতি বছর দুই দফায় বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান। প্রথম দফায় মার্চে বাংলাদেশে ৩টি ওয়ানডে খেলবেন বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানরা। এরপর সমান ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশ আসবে নিউজিল্যান্ড। নিউজিল্যান্ড ফেরার পর আবার পাকিস্তান আসবে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দফার এই সফরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে দুটি টেস্টে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।
জুন মাসে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া। টাইগারদের মাটিতে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে অজিরা। গত বছরে আগস্টে বাংলাদেশ সফর করার কথা ছিল ভারতের। সেটা তখন পিছিয়ে দেয় বিসিসিআই। সূচি অনুযায়ী ওই সফরটা এ বছরের আগস্টে করবে ভারত। এই সফরে ভারতও সমান ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে। দুটি টেস্ট খেলতে অক্টোবরে ঢাকায় আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এছাড়া মে মাসে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ‘এ’দল দুটি চারদিনের ম্যাচ ও তিনটি ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে।
২০২৬ সালে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক হোম সিরিজের সূচি
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান : ৩টি ওয়ানডে
প্রথম ওয়ানডে– ১২ মার্চ, ২০২৬
দ্বিতীয় ওয়ানডে– ১৪ মার্চ, ২০২৬
তৃতীয় ওয়ানডে– ১৬ মার্চ, ২০২৬
বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড : ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি
প্রথম ওয়ানডে– ১৭ এপ্রিল, ২০২৬
দ্বিতীয় ওয়ানডে– ২০ এপ্রিল, ২০২৬
তৃতীয় ওয়ানডে– ২৩ এপ্রিল, ২০২৬
প্রথম টি-টোয়েন্টি– ২৭ এপ্রিল, ২০২৬
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি– ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি– ২ মে, ২০২৬
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান : ২টি টেস্ট
প্রথম টেস্ট– ৮-১২ মে, ২০২৬
দ্বিতীয় টেস্ট– ১৬-২০ মে, ২০২৬
বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া : ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি
প্রথম ওয়ানডে– ৫ জুন, ২০২৬
দ্বিতীয় ওয়ানডে– ৮ জুন, ২০২৬
তৃতীয় ওয়ানডে– ১১ জুন, ২০২৬
প্রথম টি-টোয়েন্টি– ১৫ জুন, ২০২৬
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি– ১৮ জুন, ২০২৬
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি– ২০ জুন, ২০২৬
বাংলাদেশ বনাম ভারত : ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি
প্রথম ওয়ানডে– ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
দ্বিতীয় ওয়ানডে– ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
তৃতীয় ওয়ানডে– ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
প্রথম টি-টোয়েন্টি– ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি– ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি– ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২টি টেস্ট
ওয়ার্মআপ– ২২-২৪ অক্টোবর (তিন দিনব্যাপী)
প্রথম টেস্ট– ২৮ অক্টোবর-১ নভেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ ‘এ’ বনাম শ্রীলঙ্কা ‘এ’ : ২টি চারদিনের ম্যাচ ও ৩টি ওয়ানডে (মে, ২০২৬)
