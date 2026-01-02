মুনিম শাহরিয়ার ও রাহীকে দলে ভেড়াচ্ছে নোয়াখালী

মুনিম শাহরিয়ার ও রাহীকে দলে ভেড়াচ্ছে নোয়াখালী
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগে এবারই প্রথম অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। টানা তিন হারে অভিষেকটা দু:স্বপ্নের মতো শুরু হয়েছে দলটির। এমন অবস্থায় ব্যাটার মুনিম শাহরিয়ার ও পেসার আবু জায়েদ রাহীকে দলে ভিড়িয়েছে নোয়াখালী। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির একটি সূত্র জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেছে।
মুনিম ও রাহী দুজনই নিলামের তালিকায় ছিলেন। তবে কারো প্রতিই আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর পর দুজনকে দলে ভেড়ালো নোয়াখালী।
মূলত সৌম্য সরকার না থাকায় ব্যাটিং অর্ডারে ভুগছে নোয়াখালী। মুনিমকে দিয়ে টপ অর্ডারের অভাব মেটাতে চায় তারা। সাম্প্রতিক সময়ে কুয়াশা বেশি পড়ায় আর আকাশ মেঘলা থাকায় নতুন বলে সুইং গুরুত্বপূর্ণ। রাহী সুইং করিয়ে নতুন বলে উইকেট এনে দিতে পারেন।
এখন পর্যন্ত বিপিএলে ৩ দলের হয়ে ১৪ ম্যাচ খেলেছেন মুনিম। যেখানে দুই ফিফটিতে ২৭০ রান করেছেন তিনি। আর রাহী ৬৭ উইকেট নিয়েছেন ৬১ ম্যাচে।
