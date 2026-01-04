  2. খেলাধুলা

চট্টগ্রামের ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল ৩০ ডিসেম্বরের ম্যাচ দুটি। সেই ম্যাচগুলোই আজ শনিবার মাঠে গড়াচ্ছে নতুন সূচি অনুযায়ী।

দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটান্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। সেই ম্যাচের টস হয়ে গেছে। টস জিতে চট্টগ্রাম ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে আগে ব্যাটিং করছে স্বাগতিক সিলেট।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হয়েছে দুপুর ১টায়। একদিন বিরতি দিয়ে মাঠে ফেরা বিপিএলের ১১তম ম্যাচ এটি। দশম ম্যাচেও মাঠে নেমেছিল সিলেট। ৬ উইকেটে হেরেছে রংপুর রাইডার্সের কাছে।

নতুন সূচিতে চট্টগ্রামের মাঠে বাতিল হয়ে গেছে খেলা। তাই সেটি রয়্যালস টিমের জন্য হতাশজনকই বলা যায়। তবে সবশেষ ঢাকার বিপক্ষে ১০ উইকেটের দাপুটে জয়ে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

আইএন

