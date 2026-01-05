সাকিবকে টপকে শীর্ষে নাসুম
সকাল থেকেই রোদের দেখা নেই সিলেটে। কুয়াশা আর মেঘের কারণে দিনেই ফ্লাডলাইট জ্বালতে হয়েছে। এমন ম্যাচে বল হাতে জাদু দেখালেন সিলেট টাইটান্সের নাসুম আহমেদ। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ব্যাটাররা রীতিমতো নাসুমের বলে চোখে সর্ষেফুল দেখলেন। আর তাতে বিপিএলে স্পিনারদের মধ্যে এখন সেরা বোলিং ফিগার তার, টপকেছেন সাকিব আল হাসানকে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সোমবার দিনের প্রথম খেলায় নোয়াখালীর বিপক্ষে ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান খরচ করে ৫ উইকেট নিয়েছেন নাসুম। সব মিলিয়ে ৪ ওভারে ২০টি ডট বল করেন নাসুম, হজম করেন মাত্র একটি বাউন্ডারি। ১৪৭ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এটিই তার প্রথম ৫ উইকেট।
বিপিএলে স্পিনারদের মধ্যে এত দিন সেরা বোলিং ছিল সাকিবের। ২০১৭ সালের টুর্নামেন্টে ১৬ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন ঢাকা ডায়নামাইটসের জার্সিতে খেলতে নামা এই অলরাউন্ডার। সোমবার তাকে টপকে গেলেন নাসুম।
বিপিএলে ৫ উইকেট নেওয়া পঞ্চম স্পিনার নাসুম। সাকিব ছাড়া বাকি তিন জন হলেন – ইমরান তাহির, নাসির হোসেন ও আফিফ হোসেন ধ্রুব। আর পেসার ও স্পিনার মিলিয়ে বিপিএল ইতিহাসে চতুর্থ সেরা বোলিং ফিগার এখন নাসুমের। ১৯ রানে ৭ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় সবার ওপরে তাসকিন আহমেদ।
সোমবার নাসুমের ঘূর্ণিতে কুপোকাত হয়ে মাত্র ৬১ রানে অলআউট হয়ে গেছে নোয়াখালী। বিপিএল ইতিহাসে চতুর্থ সর্বনিম্ন স্কোর এটি। আর গত দশ বছরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে কম স্কোর। ২০১৬ সালে খুলনা টাইটান্স অলআউট হয়েছিল ৪৪ রানে। যা এখনও সর্বনিম্ন।
ইনিংসের চতুর্থ ওভারে সৌম্য সরকারকে ফিরিয়ে শুরু করেন নাসুম। ১১তম ওভারে তার বলে এলবিডব্লিউ হন হায়দার আলী। দুই ওভার পর নিজের কোটার শেষ ওভারেই নেন ৩ উইকেট। ওই ওভারের তৃতীয় ও চতুর্থ বলে আউট হন মেহেদি হাসান রানা ও জহির খান। এক বল বিরতি দিয়ে শেষ বলে ফেরেন বিলাল সামি। উল্লাসে মাতেন নাসুম।
এসকেডি/আইএন