আইসিসির জবাবের অপেক্ষায় বিসিবি: বুলবুল

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত পুরো দেশের দৃষ্টি ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) দিকে, যে কি সিদ্ধান্ত নেয় তারা!

নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হওয়ার পরও মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ পুরো দেশের মানুষ। বিসিবিও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কিংবা জাতীয় দলের পুরো বহরের নিরাপত্তা বিবেচনায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে— টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দল ভারতে যাবে না।

তবে বিসিবির আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে বাংলাদেশ দলকে ভারতে বিশ্বকাপ খেলানোর বিপক্ষে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। একই সঙ্গে তিনি বিসিবির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন বলেও জানান।

রোববার সকালে ক্রীড়া উপদেষ্টা বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন এবং নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। এরপরই বিসিবি আইসিসির কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, বাংলাদেশ ভারতে খেলতে যাবে না এবং বিকল্প ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের দাবি জানায়।

এখন প্রশ্ন একটাই, বিসিবির সেই চিঠির জবাবে আইসিসি কী সিদ্ধান্ত নেয়? রোববার ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ফলে আইসিসির দপ্তর বন্ধ থাকায় সেদিন কোনো উত্তর আসেনি।

অনেকেই ধারণা করেছিলেন, সোমবার হয়তো আইসিসির পক্ষ থেকে জবাব আসতে পারে। তবে সোমবার বিকেলে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এখনো আইসিসির কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তবে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে বিসিবি প্রধান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করছি, আইসিসি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইবে। খুব দ্রুত তারা মিটিংয়ের জন্য আমাদের ডাকবে। সেখানে আমরা আমাদের অবস্থান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরব। আমরা যে ই-মেইলটি পাঠিয়েছি, তার জবাবের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।’

শনি ও রোববার বিসিবির পরিচালক পর্ষদের একাধিক বৈঠকের বিষয়টি উল্লেখ করে বুলবুল বলেন, ‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নিয়ে দুটি সভা করেছি। সিদ্ধান্তের বিষয়টি আপনারা জানেন। এ মুহূর্তে আমরা নিরাপদ বোধ করছি না যে, আমাদের দল ভারতে গিয়ে খেলুক। নিরাপত্তা আমাদের জন্য বড় একটি উদ্বেগের বিষয়। সে কারণেই আমরা আইসিসিকে চিঠি লিখে আমাদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি এবং কী করতে চাই, তাও উল্লেখ করেছি।’

